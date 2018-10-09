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Полторак доложил, что склады подорванного арсенала были заполнены наполовину

Полторак доложил, что склады подорванного арсенала были заполнены наполовину (5 новостей)

«Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что горящие склады боеприпасов, расположенные неподалеку от г.Ичня Черниговской области, на момент ЧП были…»

Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что горящие склады боеприпасов, расположенные неподалеку от Ични Черниговской области, на момент ЧП были заполнены наполовину, поскольку критически важные для Вооруженных Сил и дефицитные боеприпасы были ранее передислоцированы в другие места хранения.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"По словам Степана Полторак, на момент подрыва склады были заполнены на 50% - наиболее дефицитные и критически важные для ВСУ боеприпасы с 6-го военного арсенала ранее были передислоцированы в другие арсеналы и базы с защищенным типом хранения", - приводит озвученную министром обороны во вторник вечером на заседании президента Украины Петра Порошенко с силовиками информацию пресс-служба главы государства.

Полторак также проинформировал, что на день вторника огнем было охвачено около трети военного арсенала.

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"По состоянию на 15:00 часов вследствие детонации пожаром охвачено около 30% всего арсенала", - сказал он и добавил, что сейчас принимаются меры по локализации и тушению пожара, для чего уже используются два специальных противопожарных танки и ожидается прибытие в ближайшее время на место ЧП еще трех таких танков.

Обновлено в 21:25 Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак на совещании силовиков у президента Украины Петра Порошенко 9 октября, сообщает пресс-служба Минобороны.По словам Полторака, в 3.20 вторника одновременно были подорваны три хранилища арсенала, а через 20 минут – еще несколько. Министр подчеркнул,…

Обновлено в 22:55 Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что горящие склады боеприпасов, расположенные неподалеку от Ични Черниговской области, на момент ЧП были заполнены наполовину, поскольку критически важные для Вооруженных Сил и дефицитные боеприпасы были ранее передислоцированы в другие места хранения.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  09.10.18, 18:37 Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что горящие склады боеприпасов, расположенные неподалеку от г.Ичня Черниговской области, на момент ЧП были заполнены наполовину, поскольку критически…
Хвиля Хвиля  ·  09.10.18, 19:48 Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что горящие склады боеприпасов, расположенные неподалеку от г.Ичня Черниговской области, на момент ЧП были заполнены наполовину, поскольку критически…
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  09.10.18, 22:55 Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что горящие склады боеприпасов, расположенные неподалеку от Ични Черниговской области, на момент ЧП были заполнены наполовину, поскольку критически важные…
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