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Полторак о возможной встрече с Зеленским: Я готов доложить о состоянии ВСУ

Полторак о возможной встрече с Зеленским: Я готов доложить о состоянии ВСУ (4 новости)

«Полторак уверен, что встреча с Зеленским непременно состоится и готов доложить ему о состоянии ВСУ»

Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что встреча между ним и новоизбранным президентом Владимиром Зеленским состоится, а также отметил, что готов доложить ему о состоянии Вооруженных сил. Об этом он сказал во время брифинга в Харькове во время общения с журналистами, передает корреспондент .

"У меня не было никаких переговоров с новоизбранным президентом Украины. Я - цивилизованный человек. Я буду действовать в рамках действующего законодательства. Я думаю, наступит время, когда такая встреча состоится. Я готов доложить о состоянии ВСУ, о реформах, задачах, мое видение реформ Вооруженных сил Украины ", - сказал министр. По его словам, каждый должен действовать в рамках своих полномочий: новоизбранный президент - в рамках своих полномочий, министр обороны - в рамках своих полномочий. "Я выполняю свои функциональные обязаности и буду держать до тех пор, пока мне их доверяет Президент, Верховная Рада и главное - народ Украины", - отметил Полторак. На вопрос журналиста о том, согласится ли министр занять пост в будущем, если он будет предложенным Зеленским, он отметил, что "об этом можно говорить только после проведения инаугурации и переговоров". "Чтобы я лично понял путь, которым будет двигаться армия. Я считаю, точно неприемлемо изменение курса на НАТО", - пояснил он. Как сообщал УНН, Зеленский готовит предложения в ВР о выдаче российских паспортов.

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Телеграф Телеграф  ·  06.05.19, 09:46 Полторак уверен, что встреча с Зеленским непременно состоится и готов доложить ему о состоянии ВСУ.
Канал 112 Канал 112  ·  06.05.19, 11:06 Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что готов встретиться с ноовообраним президентом Владимиром Зеленским и доложить ему о состоянии Вооруженных сил Украины. Об этом Полторак заявил на брифинге…
Главком Главком  ·  06.05.19, 12:10 Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что готов встретиться с избранным президентом Владимиром Зеленским и доложить ему о состоянии Вооруженных сил Украины. Об этом Полторак заявил на брифинге,…
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