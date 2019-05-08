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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 11:22
· Май
Полторак подписал приказ о повышении зарплат военным на Донбассе

Полторак подписал приказ о повышении зарплат военным на Донбассе (10 новостей)

«Командиры будут получать более 40 тысяч гривен»

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении надбавок военным на передовой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

По его словам, с 1 мая размеры вознаграждения за участие в ООС повышены на 5000 гривен на линии соприкосновения и на 1000 гривен в других районах операции на Донбассе.

Таким образом, минимальное денежное обеспечение военнослужащего в ООС на Донбассе составит: на первой линии - 27 300 гривен, в других районах - 16 800 гривен. Командир взвода на первой линии будет получать от 31 100 гривен, в других районах - от 20 600 гривен; командир батальона на первой линии - от 35 500 гривен, в других районах - от 25 000 гривен.

Командир бригады, который выполняет задачи на линии соприкосновения, будет получать минимальное денежное обеспечение - 42 000 гривен, в других районах операции - 31 500 гривен.

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Обновлено в 11:13 Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении надбавок военным на передовой.

Обновлено в 11:22 Командиры будут получать более 40 тысяч гривен.

ФОТО К НОВОСТИ: «Полторак подписал приказ о повышении зарплат военным на Донбассе»
Фото Полторак подписал приказ об увеличении с 1 мая размеров вознаграждений на 5тыс. грн бойцам на передовой
Фото Полторак подписал приказ о повышении надбавок в ООС
Фото Полторак подписал приказ о повышении надбавок в ООС
Фото Полторак подписал приказ об увеличении выплат военным ООС
Фото Полторак подписал приказ об увеличении на 5 тыс. грн вознаграждений бойцам, которые служат передовой в зоне ООС
Фото Полторак подписал приказ об увеличении вознаграждения воинам ООС
Фото Полторак подписал приказ об увеличении зарплат военных в зоне ООС. На передовой они будут получать более 1000 долларов
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.05.19, 09:25 Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ об увеличении с 1 мая 2019г размеров вознаграждений за участие в операции объединенных сил на Донбассе на 5тыс. грн военнослужащим, находящимся…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  08.05.19, 09:29 Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ об увеличении с 1 мая 2019г размеров вознаграждений за участие в операции объединенных сил на Донбассе на 5тыс. грн военнослужащим, находящимся…
Капитал Капитал  ·  08.05.19, 09:55 «Полторак подписал приказ об увеличении (с 1 мая 2019 года) размеров вознаграждений за участие в операции Объединенных сил на 5 тысяч гривен военнослужащим,…
Газета День Газета День  ·  08.05.19, 10:12 Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении надбавок военным на передовой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook. По его словам, с 1 мая размеры вознаграждения…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  08.05.19, 10:18 Министр обороны подписал приказ о повышении вознаграждения на 1 и 5 тысяч гривен военным, служащим в районах проведения ООС.
Гордон Гордон  ·  08.05.19, 10:32 Согласно приказу министра обороны Украины Степана Полторака, с 1 мая 2019 года минимальное денежное обеспечение военнослужащего-контрактника, который служит на первой линии в зоне проведения операции…
Голос.UA Голос.UA  ·  08.05.19, 10:44 Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ об увеличении с 1 мая 2019 года размеров вознаграждений за участие в операции Объединенных сил на 5000 гривен военнослужащим, которые находятся…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  08.05.19, 11:13 Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении надбавок военным на передовой.
ТСН ТСН  ·  08.05.19, 11:22 Командиры будут получать более 40 тысяч гривен.
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