Полторак: Противник немного отодвинул технику от линии соприкосновения (4 новости) «Министр обороны Украины Степан Полторак констатирует, что благодаря усилиям украинских снайперов удалось немного оттеснить боевиков от линии столкновения на Донбассе»

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что благодаря правильным действия украинской армии и качественной военной украинской технике боевики вынуждены были отодвинуть свои позиции от линии соприкосновения.Из-за действий украинских военных на Донбассе боевики отодвинули свою технику и вооружение от линии соприкосновения. Об этом сегодня на встрече с личным составом 58-й отдельной мотопехотной бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, которые вернулись из района проведения операции Объединенных сил, заявил министр обороны Степан Полторак.

"Вы так научились воевать, что за последние полгода трудно вспомнить, когда противник выезжал на "передок", чтобы вести огонь из танка... а все потому, что за последние несколько месяцев, используя противотанковые средства нашего украинского производства, Вооруженные силы на линии соприкосновения уничтожили 26 точек и более шести единиц боевой техники", цитирует Полторака пресс-служба Министерства обороны Украины.

По его словам, украинские снайперы работают так, что и противник "не бегает" по линии соприкосновения, потому что знает, чем это закончится.

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"Противник сегодня вынужден вооружение и технику немного отодвинуть. Потому что потери у него каждый день. И все это благодаря вам, вашей работе каждый день", добавил Полторак.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.