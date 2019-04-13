  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. Полторак: Противник немного отодвинул технику от линии соприкосновения
Украина
Гордон Гордон ·
· Боевики · Вооружение
Полторак: Противник немного отодвинул технику от линии соприкосновения

Полторак: Противник немного отодвинул технику от линии соприкосновения (4 новости)

«Министр обороны Украины Степан Полторак констатирует, что благодаря усилиям украинских снайперов удалось немного оттеснить боевиков от линии столкновения на Донбассе»

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что благодаря правильным действия украинской армии и качественной военной украинской технике боевики вынуждены были отодвинуть свои позиции от линии соприкосновения.Из-за действий украинских военных на Донбассе боевики отодвинули свою технику и вооружение от линии соприкосновения. Об этом сегодня на встрече с личным составом 58-й отдельной мотопехотной бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, которые вернулись из района проведения операции Объединенных сил, заявил министр обороны Степан Полторак.

"Вы так научились воевать, что за последние полгода трудно вспомнить, когда противник выезжал на "передок", чтобы вести огонь из танка... а все потому, что за последние несколько месяцев, используя противотанковые средства нашего украинского производства, Вооруженные силы на линии соприкосновения уничтожили 26 точек и более шести единиц боевой техники", цитирует Полторака пресс-служба Министерства обороны Украины.

По его словам, украинские снайперы работают так, что и противник "не бегает" по линии соприкосновения, потому что знает, чем это закончится.

Двое погибших и двое раненых: за сутки боевики 15 раз обстреляли позиции…
Двое погибших и двое раненых: за сутки боевики 15 раз обстреляли позиции…

"Противник сегодня вынужден вооружение и технику немного отодвинуть. Потому что потери у него каждый день. И все это благодаря вам, вашей работе каждый день", добавил Полторак.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  13.04.19, 13:56 Министр обороны Украины Степан Полторак констатирует, что благодаря усилиям украинских снайперов удалось немного оттеснить боевиков от линии столкновения на Донбассе.
Фокус Фокус  ·  13.04.19, 14:46 Благодаря профессионализму украинских снайперов удалось немного оттеснить боевиков от линии столкновения на Донбассе.Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак на встрече с личным составом…
Украинская правда Украинская правда  ·  13.04.19, 15:29 Министр обороны Степан Полторак заявляет, что благодаря действиям украинских снайперов боевики на Донбассе немного отодвинули вооружение и технику от линии соприкосновения.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
Полторак: Противник немного отодвинул технику от линии соприкосновения

Полторак: Противник немного отодвинул технику от линии соприкосновения
У здания посольства РФ в Киеве взорвался высоковольтный кабель

У здания посольства РФ в Киеве взорвался высоковольтный кабель
За сутки на Донбассе погиб один украинский военный, двое ранены – штаб операции Объединенных сил

За сутки на Донбассе погиб один украинский военный, двое ранены…
Яркий нокдаун и решающий нокаут. Полное видео боя Ломаченко – Кролла (видео)

Яркий нокдаун и решающий нокаут. Полное видео боя Ломаченко –…
Польша не впустила российский парусник с крымскими курсантами

Польша не впустила российский парусник с крымскими курсантами
Полторак: Украинские суда будут проходить через Керченский пролив

Полторак: Украинские суда будут проходить через Керченский пролив
Эстония не пустила российский парусник из-за курсантов из Крыма

Эстония не пустила российский парусник из-за курсантов из Крыма
Во Франции по обвинению в сутенерстве задержали главу &quot;представительства ДНР&quot;

Во Франции по обвинению в сутенерстве задержали главу "представительства ДНР"
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Шпаргалка мамам: причины высокой температуры у ребенка

Шпаргалка мамам: причины высокой температуры у ребенка
Вы будете смеяться: веселые демотиваторы для хорошего настроения

Вы будете смеяться: веселые демотиваторы для хорошего настроения
Ибрагимович оформил дубль в МЛС (Видео)

Ибрагимович оформил дубль в МЛС (Видео)
Назван диагноз Ломаченко

Назван диагноз Ломаченко
В Албании протестующие предприняли попытку штурма парламента, есть пострадавшие

В Албании протестующие предприняли попытку штурма парламента, есть пострадавшие
Мы еще увидим Порошенко на белом коне и с саблей в руке - политтехнолог/Алексей Ковжун о шансах кандидатов в президенты на победу и истерии общества

Мы еще увидим Порошенко на белом коне и с саблей…
БАНДУРА: «Человеку снимают трусы и это лишь желтая карточка?»

БАНДУРА: «Человеку снимают трусы и это лишь желтая карточка?»
Акционеры Facebook хотят устранить Цукерберга с должности главы правления компании

Акционеры Facebook хотят устранить Цукерберга с должности главы правления компании
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.