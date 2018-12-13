Полторак рассказал, сколько техники получит армия до конца военного положения (4 новости и 1 видео) «Украинские войска смогут получить более 200 единиц техники до конца действия военного положения. Об этом заявил министр обороны Украины Степан…»

Россия совершила акт агрессии против Военно-морских сил Украины около Керченского пролива, также наблюдается сосредоточение группировки российских войск на границе с Украиной, заявил украинский министр обороны Степан Полторак. По его словам, по этим двум причинам в Украине введено военное положение.

Вооруженные силы Украины уже получили более 100 единиц новой техники, еще 200 поступит до завершения режима военного положения, заявил украинский министр обороны Степан Полторак 12 декабря в эфире программы "Сегодня" на телеканале "Украина".

"За эти две недели, которые прошли, в армию пришло более 100 единиц техники… До конца военного положения мы планируем получить более 200 единиц техники", заявил Полторак.

Он подчеркнул, что военное положение было введено в 10 областях Украины по двум причинам.

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"Первая это агрессия против Украины. Вторая …есть угроза открытой агрессии. У нас состоялось два в одном: произошла агрессия Российской Федерации против Военно-морских сил Украины в Керченском проливе, а также произошло огромное сосредоточение группировки российских войск на границе с Украиной", добавил Полторак.

По словам министра обороны, за последние четыре года Украина сделала все возможное, чтобы восстановить боеспособность флота. "За последние четыре года мы значительно увеличили наши возможности, но мы очень много потеряли военно-морского флота в Крыму", отметил Полторак.

Министр добавил, что военное положение не было введено в 2014 году, в начале войны с Россией, так как в Украине была другая экономическая ситуация.

Военное положение действует в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории с 14.00 26 ноября до 14.00 26 декабря 2018 года.

Его ввели после того, как 25 ноября Россия захватила катера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", а также 24 украинских военнослужащих.