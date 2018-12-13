  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. Полторак рассказал, сколько техники получит армия до конца военного положения
Украина
Гордон Гордон ·
· Войска · Граница · Военное положение · Российские войска
Полторак рассказал, сколько техники получит армия до конца военного положения

Полторак рассказал, сколько техники получит армия до конца военного положения (4 новости и 1 видео)

«Украинские войска смогут получить более 200 единиц техники до конца действия военного положения. Об этом заявил министр обороны Украины Степан…»

Россия совершила акт агрессии против Военно-морских сил Украины около Керченского пролива, также наблюдается сосредоточение группировки российских войск на границе с Украиной, заявил украинский министр обороны Степан Полторак. По его словам, по этим двум причинам в Украине введено военное положение.

Вооруженные силы Украины уже получили более 100 единиц новой техники, еще 200 поступит до завершения режима военного положения, заявил украинский министр обороны Степан Полторак 12 декабря в эфире программы "Сегодня" на телеканале "Украина".

"За эти две недели, которые прошли, в армию пришло более 100 единиц техники… До конца военного положения мы планируем получить более 200 единиц техники", заявил Полторак.

Он подчеркнул, что военное положение было введено в 10 областях Украины по двум причинам.

СБУ: одесский предприниматель поставлял в Россию оборудование, которое…
СБУ: одесский предприниматель поставлял в Россию оборудование, которое…

"Первая это агрессия против Украины. Вторая …есть угроза открытой агрессии. У нас состоялось два в одном: произошла агрессия Российской Федерации против Военно-морских сил Украины в Керченском проливе, а также произошло огромное сосредоточение группировки российских войск на границе с Украиной", добавил Полторак.

По словам министра обороны, за последние четыре года Украина сделала все возможное, чтобы восстановить боеспособность флота. "За последние четыре года мы значительно увеличили наши возможности, но мы очень много потеряли военно-морского флота в Крыму", отметил Полторак.

Министр добавил, что военное положение не было введено в 2014 году, в начале войны с Россией, так как в Украине была другая экономическая ситуация.

Военное положение действует в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории с 14.00 26 ноября до 14.00 26 декабря 2018 года.

Его ввели после того, как 25 ноября Россия захватила катера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", а также 24 украинских военнослужащих.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  13.12.18, 07:47 Украинские войска смогут получить более 200 единиц техники до конца действия военного положения. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире телеканала Украина, сообщает Укринформ.Министр…
Хвиля Хвиля  ·  13.12.18, 08:06 Украинские войска смогут получить более 200 единиц техники до конца действия военного положения. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире телеканала «Украина», сообщает корреспондент…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  13.12.18, 08:49 Украинская армия сможет получить более 200 единиц техники до конца действия военного положения (26 декабря). Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире телеканала Украина. "За эти…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
Порошенко присвоил звание &quot;Герой Украины&quot; старшему сержанту Андрею Коноплеву (посмертно)

Порошенко присвоил звание "Герой Украины" старшему сержанту Андрею Коноплеву (посмертно)
В Киеве в условиях плохой погоды произошло более 30 ДТП, один человек погиб

В Киеве в условиях плохой погоды произошло более 30 ДТП,…
На Донбассе сослуживцы избили военного

На Донбассе сослуживцы избили военного
На Донбассе ликвидирован вероятный убийца легендарного бойца АТО

На Донбассе ликвидирован вероятный убийца легендарного бойца АТО
В Херсонской области взорвался снаряд, есть погибший

В Херсонской области взорвался снаряд, есть погибший
В аэропорту &quot;Борисполь&quot; самолет потерпел аварию из-за жесткой посадки

В аэропорту "Борисполь" самолет потерпел аварию из-за жесткой посадки
Один украинский воин получил легкое ранение, у наемников РФ - трое уничтожены, еще четверо - считаются &quot;санитарными потерями&quot;, террористы совершили 13 обстрелов, - штаб ООС

Один украинский воин получил легкое ранение, у наемников РФ -…
В Одессе правоохранители избили ультрас за патриотический баннер – волонтер

В Одессе правоохранители избили ультрас за патриотический баннер – волонтер
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Лейкерс» не собираются менять одного из молодых игроков на форварда «Финикса»

«Лейкерс» не собираются менять одного из молодых игроков на форварда…
Пятов: «Чего не хватило? Удержать счет»

Пятов: «Чего не хватило? Удержать счет»
Религиовед: УПЦ МП признала, что ею руководит Кремль

Религиовед: УПЦ МП признала, что ею руководит Кремль
Під Києвом дерево впало на дроти залізниці – до столиці запізнюються потяги зі Львова, Перемишля і Ковеля

Під Києвом дерево впало на дроти залізниці – до столиці…
Олександр Зінченко долучився до тріумфу &quot;Манчестер Сіті&quot; у груповому етапі ЛЧ

Олександр Зінченко долучився до тріумфу "Манчестер Сіті" у груповому етапі…
В харьковском гаражном кооперативе неизвестные подожгли &quot;Citroen&quot;, - ФОТО

В харьковском гаражном кооперативе неизвестные подожгли "Citroen", - ФОТО
На Полтавщині чоловік загинув від отруєння газом

На Полтавщині чоловік загинув від отруєння газом
Устроила дебош. Нашлась украинская журналистка, исчезнувшая в РФ

Устроила дебош. Нашлась украинская журналистка, исчезнувшая в РФ
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.