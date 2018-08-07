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Полторак: военный парад в этом году будет одним из самых больших

Полторак: военный парад в этом году будет одним из самых больших (6 новостей)

«Новые образцы вооружения и техники, поступившие на баланс украинской армии, а также еще проходящие испытания, будут продемонстрированы что на военном…»

В военном параде по случаю 27-й годовщины независимости Украины примут участие 4,5 тыс. военнослужащих и 250 единиц техники. Об этом во время репетиции мероприятия, которую транслировал телеканал "112 Украина", сообщил министр обороны Степан Полторак.

"Военный парад будет мощнее, чем в прошлые годы. Он посвящен 27-й годовщине независимости Украины, а также столетию возрождения государственности Украины. В целом, в нем принимает участие 4,5 тыс. военнослужащих и 250 единиц техники", - отметил он.

При этом Полторак подчеркнул, что в этом году в подобном действе впервые принимает участие 24 подразделения Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Службы безопасности, Национальной гвардии, ГосЧС, полиции и другие силовые подразделения, которые выполняют задачи по охране и обороне нашей страны.

Кроме этого, по его словам, к участию в военном параде по случаю 27-й годовщины независимости Украины были приглашены международные партнеры Украины, 15 из которых уже подтвердили свое прибытие. 

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"Во время военного парада мы впервые покажем прохождения механизированной колонны, новые образцы вооружения и техники, которые уже поставлены на вооружение ВСУ, приняты и уже есть в войсках. Также будут показаны образцы вооружения, которые являются перспективными и сейчас проходят государственное испытание", - подчеркнул министр.

Полторак добавил, что подготовка к действу проходит в плановом режиме. "10 августа будет проведена генеральная тренировка механизированной колонны. Она тренируется отдельно на Озерном аэродроме возле Житомира. Генеральные репетиции на Крещатике состоятся 18-го, 20-го и 22-го августа", - сообщил он. 

Ранее президент Украины Петр Порошенко анонсировал, что в военном параде по случаю 27-й годовщины независимости Украины впервые примет участие коробка женщин-военнослужащих. Общее количество военнослужащих, задействованных в мероприятии, не называлось.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  07.08.18, 11:21 Новые образцы вооружения и техники, поступившие на баланс украинской армии, а также еще проходящие испытания, будут продемонстрированы что на военном параде по случаю Дня независимости Украины и 100-летия…
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