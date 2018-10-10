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Полторак заявил, что на обустройство военных арсеналов в Украине необходимо 15 лет

Полторак заявил, что на обустройство военных арсеналов в Украине необходимо 15 лет (4 новости)

«Министр обороны Украины Степан Полторак допускает недостаточное обустройство периметра военного склада возле Ични (Черниговская обл.), где продолжается тушение пожала и…»

Арсенал в районе Ични был подорван диверсантами. Об этом в среду, 10 октября, заявил на заседании правительства министр обороны Степан Полторак, сообщает ЛБ.

"Что произошло? По нашему мнению, то, что взрывы происходили таким образом, что сначала был хлопок, потом зарево, после этого два хлопка и взрывы боеприпасов, свидетельствует о том, вероятна закладка боеприпаса для подрыва наших хранилищ. Почему не удалось сохранить? Недостаточно было оборудование периметра. Вторая позиция: мы надежно можем сохранить наши запасы только тогда, когда построим надежные железобетонные конструкции", - сказал он.

Полторак подчеркнул, что взрывы боеприпасов начались в разных местах.

"Почти весь опрошенный личный состав сообщил, что первые взрывы были в 3:20. Они были одновременными сразу на трех хранилищах. После этого в 3:45 произошли еще шесть взрывов на разных хранилищах, причем это происходило по всему периметру - по разных углах и в центре", - сказал министр.

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Министр обороны подчеркнул, что меры безопасности на арсенале были соблюдены на достаточном уровне.

"На этом арсенале выделена штатная категория батальон, укомплектована рота для обеспечения охраны, введена кинологическая служба, размещены средства радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотников и проводилась работа по оборудованию мест хранения оружия. На время взрыва на каждом посту было по два человека: один военнослужащий ВСУ и один представитель военизированной охраны. Кроме того, там находился начальник стражи, помощник начальника и резерв 10 человек. По периметру на расстоянии до 3 км находились 12 человек в разных видах нарядов", - сказал он.

ФОТО К НОВОСТИ: «Полторак заявил, что на обустройство военных арсеналов в Украине необходимо 15 лет»
Фото Полторак заявил, что на обустройство военных арсеналов в Украине необходимо 15 лет
Фото Арсенал под Ичней подорвали бомбами - Полторак
Фото Полторак допускает недостаточное обустройство периметра арсенала возле Ични, где произошла детонация боеприпасов
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Гордон Гордон  ·  10.10.18, 12:32 До конца 2019 года в Украине постоят 15 железобетонных хранилищ боеприпасов, однако на их обустройство понадобятся годы, заявил министр обороны Степан Полторак.Для того, чтобы уберечь арсеналы боеприпасов…
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  10.10.18, 14:01 Министр обороны Степан Полторак заявил, что на обустройство всех арсеналов необходимо 15 лет. Об этом он сказал во время заседания Кабинета Министров, передают Українськi Новини. "Даже если мы будем выделять…
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