Полторак заявил о новом этапе модернизации самолетов для ВСУ

Украина выходит на новый этап модернизации самолетов для Вооруженных сил. Сегодня в Украине не только ремонтируют самолеты, но научились проводить их модернизацию за счет собственных комплектующих. Об этом сегодня, 3 мая, во время пребывания на Львовском Государственном авиационно-ремонтном заводе, который входит в состав Государственного концерна "Укроборонпром" заявил Министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН со ссылкой на сообщение Минобороны.

"Мы выходим на новый этап модернизации самолетов для ВС Украины", - сказал Полторак. Во время общения с коллективом предприятия глава оборонного ведомства подчеркнул, что завод сделал значительные шаги вперед в своем развитии. "За последние годы вы отремонтировали и провели частичную модернизацию почти 30 самолетов для Вооруженных сил Украины. Сейчас мы не только ремонтируем наши самолеты, мы научились проводить модернизацию за счет наших комплектующих - это очень важный элемент в повышении боевых возможностей Воздушных сил. И сегодня завод работает именно в таком режиме - ремонт и модернизация из комплектующих, которые производятся в Украине", - отметил Министр обороны. Он добавил, что на сегодня Украина вышла на финишной этап договоренностей о проведении полной модернизации самолетов с помощью иностранных партнеров на базе Львовского Государственного авиационно-ремонтного завода. "Сейчас мы работаем над тем, чтобы до конца определиться с приоритетами и необходимыми объемами работ по проведению модернизации. И с начала следующего года приступим к этой работе, у меня никаких сомнений нет", - подчеркнул Полторак. Как сообщал УНН, ранее в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе состоялись тактические учения с противовоздушной обороны.