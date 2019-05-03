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Полторак заявил о новом этапе модернизации самолетов для ВСУ

Полторак заявил о новом этапе модернизации самолетов для ВСУ (5 новостей)

«Сегодня, 3 мая, Министр обороны совершил визит во Львовский Государственный авиационно-ремонтный завод, входящий в состав Укроборонпрома»

Украина выходит на новый этап модернизации самолетов для Вооруженных сил. Сегодня в Украине не только ремонтируют самолеты, но научились проводить их модернизацию за счет собственных комплектующих. Об этом сегодня, 3 мая, во время пребывания на Львовском Государственном авиационно-ремонтном заводе, который входит в состав Государственного концерна "Укроборонпром" заявил Министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН со ссылкой на сообщение Минобороны.

"Мы выходим на новый этап модернизации самолетов для ВС Украины", - сказал Полторак. Во время общения с коллективом предприятия глава оборонного ведомства подчеркнул, что завод сделал значительные шаги вперед в своем развитии. "За последние годы вы отремонтировали и провели частичную модернизацию почти 30 самолетов для Вооруженных сил Украины. Сейчас мы не только ремонтируем наши самолеты, мы научились проводить модернизацию за счет наших комплектующих - это очень важный элемент в повышении боевых возможностей Воздушных сил. И сегодня завод работает именно в таком режиме - ремонт и модернизация из комплектующих, которые производятся в Украине", - отметил Министр обороны. Он добавил, что на сегодня Украина вышла на финишной этап договоренностей о проведении полной модернизации самолетов с помощью иностранных партнеров на базе Львовского Государственного авиационно-ремонтного завода. "Сейчас мы работаем над тем, чтобы до конца определиться с приоритетами и необходимыми объемами работ по проведению модернизации. И с начала следующего года приступим к этой работе, у меня никаких сомнений нет", - подчеркнул Полторак. Как сообщал УНН, ранее в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе состоялись тактические учения с противовоздушной обороны.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.05.19, 15:08 Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Украина уже проводит ремонт и модернизацию самолетов ВСУ за счет собственных комплектующих.
Facenews Facenews  ·  03.05.19, 15:45 Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что львовский завод начнет модернизацию самолетов МиГ.По его словам, полная модернизация самолетов начнется в 2020 году.Он также добавил, что самолеты МиГ…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  03.05.19, 15:56 Украина выходит на новый этап модернизации самолетов для Вооруженных сил. Об этом сказал министр обороны Степан Полторак во время пребывания на Львовском государственном авиационно-ремонтном заводе, сообщает…
Телеграф Телеграф  ·  03.05.19, 16:12 Сегодня, 3 мая, Министр обороны совершил визит во Львовский Государственный авиационно-ремонтный завод, входящий в состав "Укроборонпрома".
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