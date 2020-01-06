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Общество
Facenews Facenews · · Обновлено в 13:39
· Томос · Православная Церковь · Церковь
Получение Томоса можно сравнить с Актом провозглашения независимости Украины, – Епифаний

Получение Томоса можно сравнить с Актом провозглашения независимости Украины, – Епифаний (6 новостей)

«Год назад, 6 января, в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию томос о предоставлении автокефалии…»

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в годовщину получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины призвал оставить в прошлом то, что разделяет, и работать вместе на благо Православия и Украины как единая поместная Украинская Православная Церковь, передает FaceNews.ua."Почему для нас получение Томоса так важно? Потому что наши многовековые стремления к церковной независимости - это не просто слова, а доказанный исторический факт, который наконец получил всеправославное и мировое признание.

Значимость и масштабность этого события должны понять все наши современники, а мы с вами, в свою очередь, являемся не просто участниками, мы являемся соавторами новой эпохи в истории нашей Церкви, о которой мечтали и молили Бога многие поколения украинцев", - отметил Епифаний на странице в Facebook.Он также отметил, что получение Томоса можно сравнить с Актом провозглашения независимости Украины. "Поэтому год назад мы с вами получили долгожданное утверждение духовной независимости!", - добавил глава ПЦУ."За этот год произошло много событий, всем нам пришлось пройти через различные испытания, однако сегодня видим, что с Божьей помощью и в объединении усилий все вместе мы достигли многих добрых плодов. Поместная Украинская Православная Церковь растет и укрепляется, подтверждая свою зрелость. Мы радуемся решению других Поместных Церквей иметь с Православной Церковью Украины евхаристическое единение и каноническое общение, принимая ее как свою Церковь-Сестру. Уверенно растет и наша большая церковная семья: увеличивается количество общин и приходов, строятся и освящаются новые храмы, мы с любовью встречаем каждого верующего, который приходит к нашей Церкви", - отметил Епифаний."Снова и снова повторяем призыв к единению ко всем нашим братьям и сестрам, кто еще сомневается относительно будущего пути для Украинской Православной Церкви: двери поместной Церкви и наши сердца открыты для вас! Поэтому, осознавая ответственность перед Богом и верующим народом, чувствуя любовь к Церкви и к Украине, реализуя стремление достичь завещанного Господом Иисусом Христом единства между единоверцами - давайте оставим в прошлом то, что нас разделяло, и будем дальше работать вместе на благо Православия и Украины как единая поместная Украинская Православная Церковь!" - подытожил митрополит Епифаний.

Обновлено в 13:27 Глава Православной Церкви Украины митрополит Епифаний дал наставления к Рождеству и напомнил, что рождественские стол должен быть постным. Об этом он сказал журналистам в понедельник, передает «Корреспондент». Предстоятель ПЦУ подчеркнул, что важна духовная составляющая праздника, а не меню. "Блюда -…

В ПЦУ ответили Филарету: Текст томоса был известен давно
В ПЦУ ответили Филарету: Текст томоса был известен давно

Обновлено в 13:39 Митрополит Епифаний также отметил, что получение томоса можно сравнить с Актом провозглашения независимости Украины.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  06.01.20, 12:08 Год назад, 6 января, в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию томос о предоставлении автокефалии ПЦУ.
Фокус Фокус  ·  06.01.20, 12:45 Ровно год назад, 6 января 2019 года, Украинская православная церковь получила Томос об автокефалии. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отметил, что получение Томоса можно сравнить с Актом провозглашения…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  06.01.20, 13:14 У Святвечір церква заохочує до єднання. Митрополит Епіфаній у річницю отримання Томосу про автокефалію закликав полишити у минулому те, що розділяє і працювати разом на благо православ'я та України. #Еспресо…
Голос.UA Голос.UA  ·  06.01.20, 13:27 Глава Православной Церкви Украины митрополит Епифаний дал наставления к Рождеству и напомнил, что рождественские стол должен быть постным. Об этом он сказал журналистам в понедельник, передает «Корреспондент».…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ForUm ForUm  ·  06.01.20, 13:39 Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отметил, что Православная церковь Украины с получением томоса стала независимой и равной во всем с другими Церквами-Сестрами, и призвал украинцев объединиться…
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