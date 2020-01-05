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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 21:20
· Турция
Полузащитник Динамо Гармаш перешел в турецкий клуб

Полузащитник Динамо Гармаш перешел в турецкий клуб (16 новостей)

«Полузащитник уехал в Турцию»

Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш продолжит карьеру в Суперлиге Турции. Об этом сообщают турецкие СМИ.

По информации источника, 29-летний украинец перешел в Ризеспор, где будет выступать на правах аренды следующие шесть месяцев

В Сети уже появилась фотография, на которой Гармаш позирует с футболкой турецкого клуба, однако официально о переходе пока объявлено не было.

Гармаш выступал за Динамо с 2007 года. Отметим, что два года назад 29-летний футболист подписал с киевским клубом новый контракт на 4 года.

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В нынешнем сезоне УПЛ Денис провел 13 матчей и голов не забивал.

Примечательно, что за Ризеспор также выступает еще один украинец Николай Морозюк. После 17-ти туров Ризеспор занимает 12-ю позицию в чемпионате Турции, имея в своем активе 20 набранных очков.

Обновлено в 21:01 29-летний футболист будет выступать за турецкий клуб до конца текущего сезона на правах аренды. В понедельник, 6 января, он пройдет медицинское обследование в новом клубе, после чего присоединится к команде на тренировочном сборе в Анталье. О финансовых подробностях сделки не…

Обновлено в 21:20 "Киевское Динамо и турецкий Ризеспор достигли договоренности об аренде полузащитника киевлян Дениса Гармаша. Соглашение рассчитано до конца сезона. У Дениса большое желания играть в футбол и быть постоянно в основном составе.

ФОТО К НОВОСТИ: «Полузащитник Динамо Гармаш перешел в турецкий клуб»
Фото ОФИЦИАЛЬНО. Денис Гармаш переходит в Ризеспор
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Фото Полузащитник Динамо Гармаш перешел в турецкий клуб
Фото ОФИЦИАЛЬНО. Денис Гармаш перешел в Ризеспор
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Sport.ua Sport.ua  ·  05.01.20, 18:35 Хавбек «Динамо» отправился в Турцию
Телеграф Телеграф  ·  05.01.20, 18:50 Ризеспор арендовал футболиста у Динамо.
Униан Униан  ·  05.01.20, 19:13 Денис Гармаш будет играть в Турции на правах аренды.
Sport.ua Sport.ua  ·  05.01.20, 19:23 Хавбек «Динамо» отправился в Турцию
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  05.01.20, 19:25 Півзахисник "Динамо" Денис Гармаш після 13 років у київському клубі перейшов до турецького "Різеспору"
MIGnews MIGnews  ·  05.01.20, 19:27 Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш продолжит карьеру в Суперлиге Турции.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  05.01.20, 19:38 Денис Гармаш покинул киевский клуб.
ТСН ТСН  ·  05.01.20, 19:54 Клуб сделал официальное заявление.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  05.01.20, 19:57 Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш конец сезона проведет в чемпионате Турции. Информацию об аренде игрока опубликовал официальный сайт "Ризеспор". Гармаш арендован до конца сезона 2019/20. Больше…
Главком Главком  ·  05.01.20, 20:00 Денис Гармаш відіграв за киян 11 років
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  05.01.20, 20:23 Полузащитник уехал в Турцию
Sport.ua Sport.ua  ·  05.01.20, 20:42 Игрок надеется чаще выходить на поле в Турции
УНН УНН  ·  05.01.20, 20:56 Киевское "Динамо" согласовало с турецким "Ризеспором" аренду 29-летнего полузащитника Дениса Гармаша до конца сезона 2019/2020, сообщает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".Отмечено, что в ближайший понедельник…
РБК Украина РБК Украина  ·  05.01.20, 21:01 Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш продолжит карьеру в турецком "Ризеспоре". О переходе украинского хавбека сообщили официальные сайты обоих клубов.29-летний футболист будет выступать за турецкий…
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