Полузащитник Динамо Гармаш перешел в турецкий клуб

Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш продолжит карьеру в Суперлиге Турции. Об этом сообщают турецкие СМИ.

По информации источника, 29-летний украинец перешел в Ризеспор, где будет выступать на правах аренды следующие шесть месяцев

В Сети уже появилась фотография, на которой Гармаш позирует с футболкой турецкого клуба, однако официально о переходе пока объявлено не было.

Гармаш выступал за Динамо с 2007 года. Отметим, что два года назад 29-летний футболист подписал с киевским клубом новый контракт на 4 года.

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В нынешнем сезоне УПЛ Денис провел 13 матчей и голов не забивал.

Примечательно, что за Ризеспор также выступает еще один украинец Николай Морозюк. После 17-ти туров Ризеспор занимает 12-ю позицию в чемпионате Турции, имея в своем активе 20 набранных очков.

Обновлено в 21:01 29-летний футболист будет выступать за турецкий клуб до конца текущего сезона на правах аренды. В понедельник, 6 января, он пройдет медицинское обследование в новом клубе, после чего присоединится к команде на тренировочном сборе в Анталье. О финансовых подробностях сделки не…

Обновлено в 21:20 "Киевское Динамо и турецкий Ризеспор достигли договоренности об аренде полузащитника киевлян Дениса Гармаша. Соглашение рассчитано до конца сезона. У Дениса большое желания играть в футбол и быть постоянно в основном составе.