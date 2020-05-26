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Помер український поет Мойсей Фішбейн

Помер український поет Мойсей Фішбейн (5 новостей)

«Моисей Фишбейн умер после тяжелой болезни»

На 74-м году жизни скончался член украинского ПЕН-клуба и Национального союза писателей Моисей Фишбейн.26 мая после тяжелой болезни ушел из жизни известный украинский поэт и переводчик Моисей Фишбейн. Об этом со слов его жены сообщил в Facebook председатель Национального союза писателей (НСПУ) Михаил Сидоржевский.

Фишбейн лауреат премии имени Василия Стуса, член Украинского ПЕН-клуба и НСПУ. Награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Сидоржевский напомнил цитату литератора, говорящую о его гражданской позиции: "Если бы я жил в то время и был даже не молодым человеком, я бы все равно ушел к Украинской повстанческой армии. УПА была единственной армией, воевавшей за независимость Украины. К какой армии еще я, украинский поэт, мог уйти!"

Фишбейн начал карьеру в качестве литературного секретаря поэта Николая Бажана. В 1979 году эмигрировал в Израиль, затем жил в ФРГ. Был комментатором "Радио Свобода". Издал девять сборников своих произведений и переводов.

Вернулся в Украину в ...

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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.05.20, 20:39 Помер український поет та перекладач, лауреат премії імені Василя Стуса Мойсей Фішбейн
Украинская правда Украинская правда  ·  26.05.20, 21:16 На 74-м году жизни скончался украинский писатель, член Украинского ПЕН и Национального союза писателей Украины Моисей Фишбейн.
Униан Униан  ·  26.05.20, 21:55 Моисей Фишбейн умер после тяжелой болезни.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.05.20, 21:59 Вечером 26 мая в Киеве скончался известный поэт и переводчик Мосей Фишбейн.
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