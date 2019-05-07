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Общество
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 19:27
· Видео · Житель · Область · Вертолет
Поминальные дни в Черкасской области: семья прилетела на кладбище на вертолете

Поминальные дни в Черкасской области: семья прилетела на кладбище на вертолете (6 новостей и 1 видео)

«В селе Гречковка Черкасской области в поминальное воскресенье на сельском кладбище возле территории кладбища приземлился вертолет»

В селе Гречковка Смелянского района Черкасской области в поминальное воскресенье, когда большинство жителей пришли навестить могилы своих покойных родственников на сельском кладбище, возле территории кладбища приземлился вертолет, сообщают местные СМИ.

По словам очевидцев, с вертолета вышли двое мужчин, компанию им составила женщина пожилого возраста.

Сейчас местные жители активно распространяют фотографии вертолета в социальных сетях. По сообщению автора одной из публикаций: водитель вертолета сообщил, что заказчиком был не политик.

facebook.com Ранее сообщалось, что в Черкасской области подростки разгромили кладбище. Малолетные вандалы не смогли пояснить свои действия. Шесть надгробных памятников не подлежат восстановлению.

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Обновлено в 18:55 По словам очевидцев, с вертолета вышли двое мужчин, компанию им составила пожилая женщина.

Обновлено в 19:27 Поминание на сельское кладбище привези на вертолете / Фото: скриншот из видео В селе Гречковка неподалеку от города Смела Черкасской области 5 мая на поминальный день, известный как Красная горка,...

ФОТО К НОВОСТИ: «Поминальные дни в Черкасской области: семья прилетела на кладбище на вертолете»
Фото В Черкасской области семья на кладбище прилетела на вертолете
Фото В Черкасской области семья прилетела на кладбище на вертолете
Фото Поминальные дни в Черкасской области: семья прилетела на кладбище на вертолете
Фото К мертвым с небес: на кладбище в Черкасской области семья прилетела на вертолете
Фото Роскошные поминки: под Черкассами семья прилетела на кладбище на вертолете
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
MIGnews MIGnews  ·  07.05.19, 16:04 В селе Гречковка Черкасской области в поминальное воскресенье на сельском кладбище возле территории кладбища приземлился вертолет.
Голос.UA Голос.UA  ·  07.05.19, 16:28 В селе Гречковка Смелянского района Черкасской области в поминальное воскресенье, когда большинство жителей пришли навестить могилы своих покойных родственников на сельском кладбище, возле территории…
Главком Главком  ·  07.05.19, 18:55 В селе Гречкивка Смилянского района Черкасской области в поминальное воскресенье, когда большинство жителей пришли к могилам своих усопших родственников на сельском кладбище, возле территории кладбища…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главред Главред  ·  07.05.19, 19:27 Поминание на сельское кладбище привези на вертолете / Фото: скриншот из видео В селе Гречковка неподалеку от города Смела Черкасской области 5 мая на поминальный день, известный как Красная горка,...
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