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Поминальные дни в Черкасской области: семья прилетела на кладбище на вертолете (6 новостей и 1 видео) «В селе Гречковка Черкасской области в поминальное воскресенье на сельском кладбище возле территории кладбища приземлился вертолет»

В селе Гречковка Смелянского района Черкасской области в поминальное воскресенье, когда большинство жителей пришли навестить могилы своих покойных родственников на сельском кладбище, возле территории кладбища приземлился вертолет, сообщают местные СМИ.

По словам очевидцев, с вертолета вышли двое мужчин, компанию им составила женщина пожилого возраста.

Сейчас местные жители активно распространяют фотографии вертолета в социальных сетях. По сообщению автора одной из публикаций: водитель вертолета сообщил, что заказчиком был не политик.

facebook.com Ранее сообщалось, что в Черкасской области подростки разгромили кладбище. Малолетные вандалы не смогли пояснить свои действия. Шесть надгробных памятников не подлежат восстановлению.

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Обновлено в 18:55 По словам очевидцев, с вертолета вышли двое мужчин, компанию им составила пожилая женщина.

Обновлено в 19:27 Поминание на сельское кладбище привези на вертолете / Фото: скриншот из видео В селе Гречковка неподалеку от города Смела Черкасской области 5 мая на поминальный день, известный как Красная горка,...