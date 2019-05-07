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Помпео в последний момент отменил визит в Берлин

Помпео в последний момент отменил визит в Берлин (7 новостей)

«Госсекретарь США Майкл Помпео в последний момент отменил официальный визит в Берлин. Об это сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Euronews.Помпео сослался на…»

Госсекретарь США Майк Помпео не встретится с Ангелой Меркель 7 мая из-за непредвиденных обстоятельств.

Между тем через неделю глава Госдепа планирует встречу с Сергеем Лавровым.Госсекретарь США Майк Помпео отменил официальный визит в Берлин, запланированный на вторник, 7 мая. Как сообщил в тот же день представитель посольства США в Германии, причиной послужили непредвиденные срочные обстоятельства. Ожидается, что в скором времени будет назначена новая дата поездки. В Берлине Помпео собирался провести переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) и министром иностранных дел ФРГ Хайко Масом (Heiko Maas). Как сообщал ранее германский МИД, их темой должны были стать, в частности, отношения между Германией и США, а также такие острые вопросы международной политики, как ситуация в Украине, Венесуэле, Сирии, и позиция по отношению к России и Китаю. Помпео и Лавров встретятся 14 мая в Сочи Между тем стало известно, что Помпео проведет 14 мая переговоры в Сочи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Об этом Помпео и Лавров договорились в ходе министерской сессии Арктического совета, проходящей в Финляндии 6-7 мая, сообщил источник в МИД РФ российским СМИ. _____________ Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

ФОТО К НОВОСТИ: «Помпео в последний момент отменил визит в Берлин»
Фото Помпео в последний момент отменил визит в Берлин
Фото Госсекретарь Майкл Помпео передумал ехать в Берлин
Фото Помпео отменил визит в Берлин
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  07.05.19, 12:38 Госсекретарь США Майкл Помпео в последний момент отменил официальный визит в Берлин. Об это сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Euronews.Помпео сослался на "неотложные дела".  В Госдепартаменте сообщили,…
Комментарии Комментарии  ·  07.05.19, 12:57 У главы Госдепа появились "неотложные вопросы" Глава Госдепартамента США Майкл Помпео отменил визит в Берлин, где должен был встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой МИД Хайко Маасом.…
Капитал Капитал  ·  07.05.19, 12:59 Госсекретарь США Майкл Помпео отменил свой визит в Берлине, где у него были запланированы переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД Хайко Маасом. Об этом сообщило…
Гордон Гордон  ·  07.05.19, 13:29 Встреча государственного секретаря США Майка Помпео и канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлине должна была пройти в рамках европейского турне Помпео и планировалась 7 мая. Государственный секретарь…
Фокус Фокус  ·  07.05.19, 13:33 Глава Госдепартамента США Майкл Помпео отменил свой визит в Берлин, где должен был встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой МИД Хайко Маасом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой…
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