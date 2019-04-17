  1. Главная
  2. Новости
  3. Шоубиз
  4. Поп-дива Бритни Спирс планирует завершить музыкальную карьеру, – СМИ
Шоубиз
Багнет Багнет · · Обновлено в 18:22
Поп-дива Бритни Спирс планирует завершить музыкальную карьеру, – СМИ

Поп-дива Бритни Спирс планирует завершить музыкальную карьеру, – СМИ (7 новостей)

«Инсайдеры из близкого окружения Бритни Спирс утверждают, что певица хочет полностью отказаться от своей карьеры и больше не выступать с…»

Американская поп-певица Бритни Спирс планирует завершить музыкальную карьеру. Об этом говорится в подкасте светского обозревателя Роба Шутера под названием Straight Shuter.

Сообщается, что артистка решила уйти из шоу-бизнеса из-за болезни отца, а также в связи с собственными проблемами с психическим здоровьем. "Окружающие очень поддерживают ее и не думают о том, сколько денег она потеряет. У нее уже больше денег, чем она когда-либо сможет потратить, и сейчас она в поиске того, чего нельзя купить, — счастья", — заявил источник.

4 апреля стало известно, что исполнительница зарегистрировалась в психиатрической больнице для прохождения месячного курса лечения. Она обратилась за помощью из-за переживаний по поводу своего отца Джейми Спирса, который перенес две операции, связанные с болезнями кишечника и толстой кишки. После второй — у него начались осложнения.

С сегодняшнего дня штаб Порошенко начинает регистрацию желающих прийти…
С сегодняшнего дня штаб Порошенко начинает регистрацию желающих прийти…

Обновлено в 17:00 Инсайдеры поговаривают, что вскоре звезда может объявить об этом.Об этом стало известно в выпуске Straight Shuter, которую создает светский обозреватель Роб Шутер. Инсайдеры из близкого окружения Бритни Спирс утверждают, что певица хочет полностью отказаться от своей карьеры и больше не…

Обновлено в 18:22

ФОТО К НОВОСТИ: «Поп-дива Бритни Спирс планирует завершить музыкальную карьеру, – СМИ»
Фото Бритни Спирс задумалась о завершении карьеры
Фото Бритни Спирс покидает сцену навсегда
Фото Бритни Спирс решила завершить музыкальную карьеру - СМИ
Фото Бритни Спирс задумалась о завершении карьеры
Фото Бритни Спирс завершает музыкальную карьеру: в чем причина
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  17.04.19, 14:14 Американская певица Бритни Спирс удивила фанатов решением покинуть музыкальную сцену. Об этом рассказал светский обозреватель Роб Шутер в своем подкасте Straight Shuter. Артистка покидает сцену из-за…
Главред Главред  ·  17.04.19, 14:28 Бритни Спирс решила попрощаться со сценой / Reuters Известная американская поп-певица Бритни Спирс намерена завершить музыкальную карьеру и «уйти на пенсию». Об этом заявил светский...
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  17.04.19, 14:38 Американская поп-дива Бритни Спирс, которая с легкостью собирает тысячи поклонников на концертах, обдумывает завершение вокальной карьеры. Инсайдеры утверждают, что вскоре звезда может объявить об этом.…
Телеграф Телеграф  ·  17.04.19, 15:50 Инсайдеры из близкого окружения Бритни Спирс утверждают, что певица хочет полностью отказаться от своей карьеры и больше не выступать с грандиозными шоу.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Facenews Facenews  ·  17.04.19, 17:00 Американская певица Бритни Спирс, которая, по сообщения СМИ, попала в психлечебницу сейчас намерена завершить свою карьеру певицы. Инсайдеры поговаривают, что вскоре звезда может объявить об этом.Об этом…
РБК Украина РБК Украина  ·  17.04.19, 18:22 Бритни Спирс приняла решение покинуть сцену из-за болезни отца, а также из-за своих проблем с психическим здоровьем. Об этом сообщил светский обозреватель Роб Шутер в своем подкасте Straight Shuter.Шутер…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Шоубиз»
Тоня Матвиенко посвятила своему мужу новый клип на песню &quot;Доберман&quot; (видео)

Тоня Матвиенко посвятила своему мужу новый клип на песню "Доберман"…
Кейт Мосс собралась замуж за молодого возлюбленного

Кейт Мосс собралась замуж за молодого возлюбленного
«Такие простые вещи действительно радуют»: Тина Кароль показала свое необычное увлечение

«Такие простые вещи действительно радуют»: Тина Кароль показала свое необычное…
Скромная, но сексуальная Тина Кароль снова показала зону декольте

Скромная, но сексуальная Тина Кароль снова показала зону декольте
У известного украинского певца роман с участницей &quot;ВИА Гры&quot;

У известного украинского певца роман с участницей "ВИА Гры"
Король Ночи с &#039;&#039; Игры престолов &#039;&#039; приедет в Киев

Король Ночи с '' Игры престолов '' приедет в Киев
Тина Кароль открыла прямые эфиры &quot;Голоса страны-9&quot; в ярком платье: фото и видео

Тина Кароль открыла прямые эфиры "Голоса страны-9" в ярком платье:…
Как Ким Кардашьян: 51-летняя Николь Кидман показала сногсшибательное декольте 

Как Ким Кардашьян: 51-летняя Николь Кидман показала сногсшибательное декольте 
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Опасные диеты»: во время голодания наш организм поедает себя изнутри

«Опасные диеты»: во время голодания наш организм поедает себя изнутри
Зажигалочки: Девушки, знающие толк в веселье

Зажигалочки: Девушки, знающие толк в веселье
ЦИК признал победу оппозиции на выборах мэра Стамбула

ЦИК признал победу оппозиции на выборах мэра Стамбула
&quot;Путин против Порошенко&quot;: профессор озвучил шесть причин не голосовать за Зеленского

"Путин против Порошенко": профессор озвучил шесть причин не голосовать за…
Медведчук собрался на встречу с Путиным: что планирует обсудить

Медведчук собрался на встречу с Путиным: что планирует обсудить
Кернес пообещал накормить кирпичами тех, кто питается за счет обезьян

Кернес пообещал накормить кирпичами тех, кто питается за счет обезьян
Мартовские доходы: зарплата главы СБУ Грицака возросла до 72 тысяч гривен

Мартовские доходы: зарплата главы СБУ Грицака возросла до 72 тысяч…
Раньше мая Украина не получит кредит ни от МВФ, ни от ЕС – политолог

Раньше мая Украина не получит кредит ни от МВФ, ни…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.