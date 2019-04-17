Поп-дива Бритни Спирс планирует завершить музыкальную карьеру, – СМИ (7 новостей) «Инсайдеры из близкого окружения Бритни Спирс утверждают, что певица хочет полностью отказаться от своей карьеры и больше не выступать с…»

Американская поп-певица Бритни Спирс планирует завершить музыкальную карьеру. Об этом говорится в подкасте светского обозревателя Роба Шутера под названием Straight Shuter.

Сообщается, что артистка решила уйти из шоу-бизнеса из-за болезни отца, а также в связи с собственными проблемами с психическим здоровьем. "Окружающие очень поддерживают ее и не думают о том, сколько денег она потеряет. У нее уже больше денег, чем она когда-либо сможет потратить, и сейчас она в поиске того, чего нельзя купить, — счастья", — заявил источник.

4 апреля стало известно, что исполнительница зарегистрировалась в психиатрической больнице для прохождения месячного курса лечения. Она обратилась за помощью из-за переживаний по поводу своего отца Джейми Спирса, который перенес две операции, связанные с болезнями кишечника и толстой кишки. После второй — у него начались осложнения.

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Обновлено в 17:00 Инсайдеры поговаривают, что вскоре звезда может объявить об этом.Об этом стало известно в выпуске Straight Shuter, которую создает светский обозреватель Роб Шутер. Инсайдеры из близкого окружения Бритни Спирс утверждают, что певица хочет полностью отказаться от своей карьеры и больше не…

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