Иран опроверг утверждения Запада о том, что украинский пассажирский самолет МАУ, потерпевший крушение неподалеку от Тегерана, был сбит иранской ракетой.. Об этом заявил в пятницу глава Организации гражданской авиации Ирана (CAOI) Али Абедзаде, которого цитирует euronews.
"Одно можно сказать наверняка - этот самолет не был сбит ракетой", - сказал на пресс-конференции Али Абедзаде.
Также, как пишет AP, он призвал США и Канаду поделиться любой информацией, которой они располагают.
Источник утверждает, что в разведке США видели, как иранские радиолокационные сигналы фиксируются на украинском самолете, прежде чем он потерпел крушение.
Кроме того, премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что есть разведывательная информация, что самолет МАУ в Иране был сбит ракетой "земля-воздух" иранскими силами.
Иран отрицает, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.
Ранее в СНБО заявили о трех "закрытых" версиях катастрофы самолета МАУ в Иране. В то же время в СНБО отметили, что изучается версия поражения самолета МАУ в Иране российской ракетой ЗРК "Тор".
8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.
На борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране.