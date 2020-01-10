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Попадание ракеты. Позиция Запада по сбитому Боингу

Попадание ракеты. Позиция Запада по сбитому Боингу (4 новости и 1 видео)

«Скотт Моррисон считает, что Иран случайно попал ракетой в самолет украинских авиалиний»

Иран опроверг утверждения Запада о том, что украинский пассажирский самолет МАУ, потерпевший крушение неподалеку от Тегерана, был сбит иранской ракетой.. Об этом заявил в пятницу глава Организации гражданской авиации Ирана (CAOI) Али Абедзаде, которого цитирует euronews.

"Одно можно сказать наверняка - этот самолет не был сбит ракетой", - сказал на пресс-конференции Али Абедзаде.

Также, как пишет AP, он призвал США и Канаду поделиться любой информацией, которой они располагают.

Источник утверждает, что в разведке США видели, как иранские радиолокационные сигналы фиксируются на украинском самолете, прежде чем он потерпел крушение.

Зеленский допустил попадание иранской ракеты в самолет МАУ
Зеленский допустил попадание иранской ракеты в самолет МАУ

Кроме того, премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что есть разведывательная информация, что самолет МАУ в Иране был сбит ракетой "земля-воздух" иранскими силами.

Иран отрицает, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.

Ранее в СНБО заявили о трех "закрытых" версиях катастрофы самолета МАУ в Иране. В то же время в СНБО отметили, что изучается версия поражения самолета МАУ в Иране российской ракетой ЗРК "Тор".

8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

На борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране.

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MIGnews MIGnews  ·  10.01.20, 11:39 Скотт Моррисон считает, что Иран случайно попал ракетой в самолет украинских авиалиний
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