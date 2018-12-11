Популизм и игра с чувствами населения закончится банкротством экономики и крахом Украины – Яценюк

Об этом заявил лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, информирует Depo . ua со ссылкой на пресс-службу политсилы. Арсений Яценюк подчеркнул, что является сторонником "очень жесткой бюджетной дисциплины": "Нельзя тратить больше, чем зарабатываешь. Это можно делать год, два или три". Однако если делать так на постоянной основе, это может иметь для страны катастрофические последствия, как произошло в начале 2014 года, подчеркнул лидер "Народного фронта". Он напомнил, что, когда стал Премьер-министром, в конце февраля 2014-го на Едином казначейском счету было 108 тысяч гривен: "Нам оставили 108 тысяч на 42 миллиона населения, а еще - 73 миллиарда долларов долгов, которые нужно обслуживать". "Бюджетная дисциплина является залогом в том числе и финансового успеха", - подчеркнул он. Арсений Яценюк также отметил важность эффективности управления государственными финансами. Он напомнил, что в 2014 году бюджетный дефицит составлял 10%: "За год мы сократили его до 2,5%. Да, для этого нужны были непопулярные меры. И когда мы сбалансируем государственные финансы, это даст еще один толчок для развития экономики". "Народный фронт", по словам Арсения Яценюка, выступает за расширение полномочий Национального банка: "Считаю, что здесь надо провести аналогию, которая есть у федеральной резервной системы Соединенных Штатов. Центральный банк должен отвечать за экономический рост и создание рабочих мест".