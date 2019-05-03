Порошенко и Лагард поговорили о "Приватбанке"

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, в ходе которого обсудили финансовую ситуацию в Украине и необходимость дальнейшей реализации реформ. «Глава украинского государства поблагодарил директора-распорядителя МВФ за постоянную поддержку реформ в Украине, которые уже начали приносить положительные результаты и стимулировать экономический рост», — сообщила пресс-служба президента Украины в пятницу. Кристин Лагард отметила макрофинансовую стабильность в Украине и успешное функционирование банковской системы страны. «В то же время выражена обеспокоенность ситуацией вокруг судебных процессов в Украине с целью денационализации ПриватБанка, что может поставить под угрозу финансовую стабильность государства», — отмечено в сообщении. Лагард также подчеркнула важность обеспечения независимости деятельности Национального банка Украины. Директор-распорядитель МВФ заверила в готовности развивать сотрудничество между Украиной и МВФ, а также призвала продолжать процесс реформ на основе достижений за последние пять лет.