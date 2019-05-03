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Порошенко и Лагард поговорили о "Приватбанке"

Порошенко и Лагард поговорили о "Приватбанке" (5 новостей)

«Президент Петр Порошенко в телефонном разговоре с директором Международного валютного фонда Кристин Лагард обсудили ситуацию вокруг Приватбанка»

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, в ходе которого обсудили финансовую ситуацию в Украине и необходимость дальнейшей реализации реформ. «Глава украинского государства поблагодарил директора-распорядителя МВФ за постоянную поддержку реформ в Украине, которые уже начали приносить положительные результаты и стимулировать экономический рост», — сообщила пресс-служба президента Украины в пятницу. Кристин Лагард отметила макрофинансовую стабильность в Украине и успешное функционирование банковской системы страны. «В то же время выражена обеспокоенность ситуацией вокруг судебных процессов в Украине с целью денационализации ПриватБанка, что может поставить под угрозу финансовую стабильность государства», — отмечено в сообщении. Лагард также подчеркнула важность обеспечения независимости деятельности Национального банка Украины. Директор-распорядитель МВФ заверила в готовности развивать сотрудничество между Украиной и МВФ, а также призвала продолжать процесс реформ на основе достижений за последние пять лет.

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко и Лагард поговорили о "Приватбанке"»
Фото Порошенко обсудил денационализацию Приватбанка с директором-распорядителем МВФ Лагард
Фото Порошенко обсудил с Лагард ситуацию по ПриватБанку
Фото Лагард і Порошенко обговорили ситуацію щодо «Приватбанку»
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  03.05.19, 17:30 Президент Петр Порошенко обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард судебные процессы для денационализации Приватбанка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы…
Украинская правда Украинская правда  ·  03.05.19, 17:40 Президент Петр Порошенко в телефонном разговоре с директором Международного валютного фонда Кристин Лагард обсудили ситуацию вокруг "Приватбанка".
РБК Украина РБК Украина  ·  03.05.19, 17:40 Президент Украины Петр Порошенко обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард ситуацию по поводу Приватбанка. Об этом он написал в своем Twitter.Глава государства…
Главком Главком  ·  03.05.19, 17:49 Президент України Петро Порошенко у п’ятницю, 3 травня, провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Глава Української держави подякував Лагард…
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