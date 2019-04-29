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Порошенко: Мы будем совместно двигать Украину дальше в Европу

Порошенко: Мы будем совместно двигать Украину дальше в Европу (4 новости)

«Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что единство украинцев позволит и дальше двигать Украину в Европу»

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что единство украинцев позволит и дальше двигать Украину в Европу. «Мы будем делать все возможное для того, чтобы защитить наши достижения. А нам есть что защищать», — сказал Порошенко во время участия в праздничных пасхальных мероприятиях во Львове, передает Интерфакс-Украина. Он отметил, что надо совместно защитить украинскую армию, украинскую церковь и украинский язык. Президент отметил важность того, как Верховная Рада отреагировала на его призыв принять закон об украинском языке. Также Порошенко подчеркнул важность защитить другие реформы, начатые в Украине: децентрализацию, прозрачность государственных закупок, инвестиционный климат. «Мы защитим все, что мы достигли огромным трудом. И не дадим никому украсть у нас эти достижения», — подчеркнул он. «Мы будем совместно бок о бок двигать Украину дальше в Европу. И единство львовян, единство Галичины, единство Украины и украинцев является надежным залогом для этого», — подчеркнул пока еще действующий глава государства. Как сообщает в понедельник пресс-служба президента Украины, Порошенко вместе с женой Мариной и сыном Михаилом принял участие в праздничных пасхальных мероприятиях во Львове в Музее народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого.

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко: Мы будем совместно двигать Украину дальше в Европу»
Фото Порошенко: Мы будем совместно двигать Украину дальше в Европу
Фото В единстве мы будем двигать Украину в Европу, - Порошенко
Фото Порошенко настаивает на совместном дальнейшем продвижении Украины в Европу
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  29.04.19, 16:43 Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что единство украинцев позволит и дальше двигать Украину в Европу.
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