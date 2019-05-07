  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Порошенко назначил экс-главу Нацсовета телерадио Артеменко членом НКРСИ
Общество
Капитал Капитал ·
· Государственное регулирование
Порошенко назначил экс-главу Нацсовета телерадио Артеменко членом НКРСИ

Порошенко назначил экс-главу Нацсовета телерадио Артеменко членом НКРСИ (4 новости)

«Петр Порошенко назначил экс-главу Нацсовета телерадио Юрия Артеменко членом НКРСИ»

Президент Украины Петр Порошенко назначил Юрия Артеменко на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ). Соответствующий указ президента Украины № 198/2019 от 7 мая 2019 года обнародован на сайте главы государства. «Согласно части первой статьи 20 закона Украины „О телекоммуникациях“ постановляю: назначить Артеменко Юрия Анатольевича на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации», — сказано в документе. Как сообщалось, 4 мая 2019 года президент Украины Порошенко своим указом уволил Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Перед этим Артеменко лично сообщил о своем решении подать в отставку с поста главы Нацсовета по двум причинам: «Во-первых, простая человеческая усталость — в течение 5 лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу». Отметим, что Артеменко покинул Нацсовет за два месяца до истечения своей каденции. Вместо него должность занял пиарщик президента Владимир Горковенко.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  07.05.19, 20:35 Президент Украины Петр Порошенко назначил Юрия Артеменко на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).
Телеграф Телеграф  ·  07.05.19, 20:50 Петр Порошенко назначил экс-главу Нацсовета телерадио Юрия Артеменко членом НКРСИ.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.05.19, 21:02 Президент Украины Петр Порошенко назначил Юрия Артеменко на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Порошенко назначил экс-главу Нацсовета телерадио Артеменко членом НКРСИ

Порошенко назначил экс-главу Нацсовета телерадио Артеменко членом НКРСИ
Труханов направил льготников в лагерь &quot;Виктория&quot;, где горели дети

Труханов направил льготников в лагерь "Виктория", где горели дети
Поминальные дни в Черкасской области: семья прилетела на кладбище на вертолете

Поминальные дни в Черкасской области: семья прилетела на кладбище на…
Трех украинок номинировали на первый в мире &quot;Оскар для блоггеров&quot;

Трех украинок номинировали на первый в мире "Оскар для блоггеров"
В Запорожской области подросток погиб из-за селфи

В Запорожской области подросток погиб из-за селфи
Авиакатастрофа в Шереметьево: украинка в тяжелом состоянии

Авиакатастрофа в Шереметьево: украинка в тяжелом состоянии
Антикоррупционный суд намерен начать роботу в августе-сентябре

Антикоррупционный суд намерен начать роботу в августе-сентябре
Супрун рассказала, как не заболеть диабетом

Супрун рассказала, как не заболеть диабетом
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мама Бритни Спирс обратилась в суд, чтобы выяснить, почему ее дочь держали в психбольнице

Мама Бритни Спирс обратилась в суд, чтобы выяснить, почему ее…
Коломойский убежден, что никто не имеет компромата на Зеленского

Коломойский убежден, что никто не имеет компромата на Зеленского
Коломойский вернется в Украину после инаугурации

Коломойский вернется в Украину после инаугурации
В Раде зарегистрировали еще два проекта решения об инаугурации Зеленского

В Раде зарегистрировали еще два проекта решения об инаугурации Зеленского
В Донецке прогремел смертельный взрыв в больнице: детали ЧП

В Донецке прогремел смертельный взрыв в больнице: детали ЧП
Появились подробности взрыва в Марганце

Появились подробности взрыва в Марганце
Катерина КОЗЛОВА: «Нет конкретной цели подняться в рейтинге WTA»

Катерина КОЗЛОВА: «Нет конкретной цели подняться в рейтинге WTA»
В ОБСЕ призвали эффективно расследовать покушение на убийство черкасского журналиста

В ОБСЕ призвали эффективно расследовать покушение на убийство черкасского журналиста
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.