  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Порошенко назначил нового члена Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания
Политика
ForUm ForUm · · Обновлено в 00:22
· Май
Порошенко назначил нового члена Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания

Порошенко назначил нового члена Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания (6 новостей)

«Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Владимира Горковенко на должность члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и…»

Петр Порошенко назначил Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Соответствующий указ №187 от 4 мая 2019 года обнародован на официальном сайте главы государства.

«В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины, статьями 4, 6 Закона Украины «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания» постановляю: назначить Горковенко Владимира Валентиновича членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания», - говорится в документе.

Ранее стало известно об увольнении Юрия Артеменко, который был председателем Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания с 2014 года. Сам Артеменко заявил, что решил уйти в отставку до официального истечения срока своих полномочий, которые должны завершиться в июле. По его словам, причиной такого решения являются два фактора - усталость и предложение перейти на другую работу. 

Коломойский: Майдан – это плохо, а в Украине гражданский конфликт
Коломойский: Майдан – это плохо, а в Украине гражданский конфликт

Обновлено в 21:02 Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Владимира Горковенко на должность члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Обновлено в 00:22 Ранее Горковенко занимал должность заведующего отделом Главного департамента информационной политики администрации президента Украины.

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко назначил нового члена Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания»
Фото Порошенко назначил главой Нацсовета по телевидению и радиовещанию Горковенко
Фото Порошенко назначил нового члена Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания
Фото Порошенко назначил Горковенко на должность члена Нацсовета по теле- и радиовещанию – указ
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Гордон Гордон  ·  04.05.19, 19:59 Последнее место работы Владимира Горковенко, которого действующий президент Украины Петр Порошенко назначил главой Нацсовета по телевидению и радиовещанию, – Администрация Президента Украины.4…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  04.05.19, 20:16 Новым членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Президент Украины Петр Порошенко назначил Владимира Горковенко. Соответствующий указ появился 4 мая на сайте главы государства.Известно,…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  04.05.19, 20:40 Президент Украины Петр Порошенко назначил новым членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Владимира Горковенко. Соответствующий указ появился на сайте главы государства…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.05.19, 21:02 Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Владимира Горковенко на должность члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  05.05.19, 00:22 Президент Украины Петр Порошенко назначил Владимира Горковенко на должность члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Порошенко назначил нового члена Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания

Порошенко назначил нового члена Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания
Новинский: Мы будем поддерживать все инициативы Зеленского, направленные на мир и развитие Украины

Новинский: Мы будем поддерживать все инициативы Зеленского, направленные на мир…
Холод и недоедание: Балух написал о жестком отношении в тюрьме РФ

Холод и недоедание: Балух написал о жестком отношении в тюрьме…
Зеленский: О роспуске парламента говорить рано

Зеленский: О роспуске парламента говорить рано
Зеленский подтвердил, что хочет досрочных выборов в Раду, считает вице-премьер Кириленко

Зеленский подтвердил, что хочет досрочных выборов в Раду, считает вице-премьер…
Зеленский предложил дату инаугурации

Зеленский предложил дату инаугурации
Порошенко уволил главу Нацсовета по телевидению

Порошенко уволил главу Нацсовета по телевидению
На Донбассе ликвидирована террористка, командир отделения Чередниченко, которая собиралась &quot;дойти до Киева&quot;. ФОТО

На Донбассе ликвидирована террористка, командир отделения Чередниченко, которая собиралась "дойти…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Днепре оборвался лифт с людьми

В Днепре оборвался лифт с людьми
У Рівному спалили автівку секретаря міськради

У Рівному спалили автівку секретаря міськради
ЕС призвал прекратить ракетные обстрелы из сектора Газы в сторону Израиля

ЕС призвал прекратить ракетные обстрелы из сектора Газы в сторону…
Психолог объяснила, как обрести счастье

Психолог объяснила, как обрести счастье
Нежданчик: &quot;бородатая&quot; невеста подкралась к жениху

Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху
Мирное соглашение по отказу КНДР от ядерного оружия будет достигнуто - Трамп

Мирное соглашение по отказу КНДР от ядерного оружия будет достигнуто…
Карпаты – Арсенал-Киев. Текстовая трансляция матча

Карпаты – Арсенал-Киев. Текстовая трансляция матча
Где смотреть онлайн UFC Fight Night 151: Эл Яквинта – Дональд Серроне

Где смотреть онлайн UFC Fight Night 151: Эл Яквинта –…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.