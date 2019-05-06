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Порошенко назначил нового командующего ООС на Донбассе (10 новостей) «6 мая будет назначен новый командующий Операцией Объединенных сил (ООС), им станет генерал Александр Сырский»

В понедельник будет назначен новый командующий операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook 6 мая.

По его словам, смена командующего пройдет в штабе ООС при участии действующего президента Петра Порошенко.

"Новым командующим ООС будет назначен генерал Александр Сырский. Сергей Наев командовал войсками достойно, оставил в целом хорошее впечатление у личного состава. Замена командующих – плановая, ротационная", – написал Бутусов.

По его данным, сегодня также будет присвоено значительное число досрочных генеральских званий группе офицеров и генералов.

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"2 мая указом президента руководству Госпогранслужбы было присвоено шесть досрочных генеральских званий. Ожидается, что в ВСУ будет произведен еще более масштабный звездопад", – отметил журналист.

Ранее Сергей Наев подвел итоги года ООС на Донбассе. По его словам, были возвращены под контроль около 24 квадратных километров территории, в том числе три населенных пункта – хутор Вольный, Пивденное и Шумы.

Как известно, операция Объединенных сил началась 30 апреля прошлого года. Она фактически является переформатированием Антитеррористической операции, действовавшей с 2014 года.

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