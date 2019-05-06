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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 17:12
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Порошенко назначил нового командующего ООС на Донбассе

Порошенко назначил нового командующего ООС на Донбассе (10 новостей)

«6 мая будет назначен новый командующий Операцией Объединенных сил (ООС), им станет генерал Александр Сырский»

В понедельник будет назначен новый командующий операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook 6 мая.

По его словам, смена командующего пройдет в штабе ООС при участии действующего президента Петра Порошенко.

"Новым командующим ООС будет назначен генерал Александр Сырский. Сергей Наев командовал войсками достойно, оставил в целом хорошее впечатление у личного состава. Замена командующих – плановая, ротационная", – написал Бутусов.

По его данным, сегодня также будет присвоено значительное число досрочных генеральских званий группе офицеров и генералов.

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"2 мая указом президента руководству Госпогранслужбы было присвоено шесть досрочных генеральских званий. Ожидается, что в ВСУ будет произведен еще более масштабный звездопад", – отметил журналист.

Ранее Сергей Наев подвел итоги года ООС на Донбассе. По его словам, были возвращены под контроль около 24 квадратных километров территории, в том числе три населенных пункта – хутор Вольный, Пивденное и Шумы.

Как известно, операция Объединенных сил началась 30 апреля прошлого года. Она фактически является переформатированием Антитеррористической операции, действовавшей с 2014 года.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко назначил нового командующего ООС на Донбассе»
Фото Порошенко заменит командующего ООС – журналист
Фото Порошенко назначил нового командующего ООС на Донбассе
Фото Порошенко назначил новым командующим ООС Александра Сырского
Фото Порошенко назначил новым командующим Объединенных сил Александра Сырского
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