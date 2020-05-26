Порошенко не появился на допросе в ГБР: вместо того пошел в музей (3 новости) «Адвокат депутата утверждает, что не получили повестку надлежащим образом»

Сегодня, во вторник, 26 мая, в Государственном бюро расследований должен состояться допрос экс-президента Украины, народного депутата Петра Порошенко в качестве свидетеля в одном из ряда криминальных производств. Допрос запланирован на 11:00.

Экс-президент должен явиться для допроса в уголовном производстве №42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников. В Госбюро подчеркнули, что явка на допрос для Порошенко обязательна.

Корреспондент "Вести.ua" уже прибыл на улицу Симона Петлюры, 25, где должен появиться Порошенко для проведения допроса.

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Территорию ГБР охраняет Нацгвардия и правоохранители, людей пока немного.

Последний раз Порошенко побывал на допросе в Государственное бюро расследований в Киеве 6 марта. Тогда поддержать его пришли нардеп Алексей Гончаренко, Татьяна Черновол, Арьев, Герасимов и другие. Массовка мероприятия кричит "Ганьба Зеленскому!" и "Зелю - геть!".

Как сообщали "Вести.ua", ранее экс-президент "прогулял" около 30 допросов. С потерей с начала года Порошенко, как и его коллегами, депутатской неприкосновенности ГБР получило право приводить его на допросы принудительно. В частности, там были готовы принудительно доставить его на допрос 28 февраля, однако тот испугался и заявил, что в этот раз точно придет самостоятельно.