  1. Главная
  2. Новости
  3. Порошенко не появился на допросе в ГБР: вместо того пошел в музей
Интернет-газета Интернет-газета "Вести" ·
· Допрос
Порошенко не появился на допросе в ГБР: вместо того пошел в музей

Порошенко не появился на допросе в ГБР: вместо того пошел в музей (3 новости)

«Адвокат депутата утверждает, что не получили повестку надлежащим образом»

Сегодня, во вторник, 26 мая, в Государственном бюро расследований должен состояться допрос экс-президента Украины, народного депутата Петра Порошенко в качестве свидетеля в одном из ряда криминальных производств. Допрос запланирован на 11:00.

Экс-президент должен явиться для допроса в уголовном производстве №42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников. В Госбюро подчеркнули, что явка на допрос для Порошенко обязательна.

Корреспондент "Вести.ua" уже прибыл на улицу Симона Петлюры, 25, где должен появиться Порошенко для проведения допроса. 

[caption id="attachment_7562729" align="aligncenter" width="1280"] Фото "Вести.ua"[/caption] [caption id="attachment_7562731" align="aligncenter" width="1280"] Фото "Вести.ua"[/caption] [caption id="attachment_7562735" align="aligncenter" width="1280"] Фото "Вести.ua"[/caption]

Территорию ГБР охраняет Нацгвардия и правоохранители, людей пока немного. 

Последний раз Порошенко побывал на допросе в Государственное бюро расследований в Киеве 6 марта. Тогда поддержать его пришли нардеп Алексей Гончаренко, Татьяна Черновол, Арьев, Герасимов и другие. Массовка мероприятия кричит "Ганьба Зеленскому!" и "Зелю - геть!".

Как сообщали "Вести.ua", ранее экс-президент "прогулял" около 30 допросов. С потерей с начала года Порошенко, как и его коллегами, депутатской неприкосновенности ГБР получило право приводить его на допросы принудительно. В частности, там были готовы принудительно доставить его на допрос 28 февраля, однако тот испугался и заявил, что в этот раз точно придет самостоятельно.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  26.05.20, 11:39 Адвокат депутата утверждает, что не получили повестку надлежащим образом.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.05.20, 11:42 Бывший президент Петр Порошенко во вторник, 26 мая, не явился на допрос с Госбюро расследований по делу о контрабанде картин, сообщает PavlovskyNEWS.   Экс-президента вызывали на допрос в качестве свидетеля по…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Городская электричка возобновит работу вместе с железнодорожным транспортом Украины, — Кличко

Городская электричка возобновит работу вместе с железнодорожным транспортом Украины, —…
Скандальные записи: &quot;антикоррупционера&quot; Гриненко не устраивает, что глава &quot;Укравтодора&quot; не берет взятки, - СМИ

Скандальные записи: "антикоррупционера" Гриненко не устраивает, что глава "Укравтодора" не…
В Киеве за сутки вдвое увеличилось количество новых случаев коронавируса

В Киеве за сутки вдвое увеличилось количество новых случаев коронавируса
Олег КУДРИК: «Поддержки на трибунах Карпатам однозначно будет не хватать»

Олег КУДРИК: «Поддержки на трибунах Карпатам однозначно будет не хватать»
Мюллер – легенда. Для нынешней Баварии нет более важного игрока

Мюллер – легенда. Для нынешней Баварии нет более важного игрока
Разван РАЦ: «Мой минус – мало терпения. Из-за этого не могу стать тренером»

Разван РАЦ: «Мой минус – мало терпения. Из-за этого не…
Холифилд признался, что хотел в ответ укусить Тайсона за ухо

Холифилд признался, что хотел в ответ укусить Тайсона за ухо
Олег КРАСНОПЕРОВ: «Не стану отдавать предпочтение Заре в серебряной гонке»

Олег КРАСНОПЕРОВ: «Не стану отдавать предпочтение Заре в серебряной гонке»
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.