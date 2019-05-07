Порошенко не пришел на допрос в ГПУ

Президент Украины не явился на дополнительный допрос о событиях Евромайдана, не сообщив о причинах неявки, заявил глава управления спецрасследований Генеральной прокуратуры.Президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру, куда был вызван в качестве свидетеля по "делам Евромайдана".

"Как видите, свидетель на допрос не пришел. Со следователем никто не связался, не сообщили ни о причинах неявки, ни о просьбе о возможности перенесения", - заявил во вторник, 7 мая, начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк. Он также сообщил, что вызов на допрос был направлен Порошенко две недели назад. Следователи намеревались задать президенту "дополнительные вопросы по событиям 18-19 февраля (2014 года - Ред.) и 1 декабря (2013 года - Ред.)", пояснил далее Горбатюк. Кроме того, глава государства должен был подписать протокол предыдущего допроса, проведенного в ноябре 2016 года под видеозапись. "За два года он не подписал протокол первого допроса… Он спешил тогда и не подписал. Пообещал, что подпишет завтра, мы напоминали не один раз, но он так и не появился. Будем далее вызывать", - добавил Горбатюк. События Евромайдана Волна массовых протестов, получивших названиеЕвромайдан, началась 21 ноября 2013 года в Киеве с акции против приостановки тогдашним президентом Виктором Януковичем подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Выступления прошли и в ряде других городов страны. После разгона палаточного городка оппозиции в Киеве в ночь на 30 ноября акция переросла в широкие антипрезидентские протесты. Массовые выступления длились вплоть до 21 февраля, когда Янукович бежал из страны. В ходе протестов с ноября 2013 года по апрель 2014-го в Киеве и регионах погибли 106 человек. Расследование убийств на Майдане до сих пор не завершено. ______________ Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

Обновлено в 12:21 По его словам, на сегодня в отношении Порошенко нельзя применить силовой привод на допрос.

В Киеве скончался подозреваемый по делу Евромайдана экс-прокурор Сайчук

Обновлено в 12:28 Петро Порошенко не з'явився на допит до Генпрокуратури. Туди чинного главу держави викликали як свідка у справах розстрілів на Майдані. #Еспресо #Порошенко #допит #ГПУ #Майдан Telegram - https://t.me/espresotb