Порошенко одобрил право переселенцев на постановку на социальный квартирный учет (4 новости) «Документ будет способствовать обеспечению реализации права взятия на социальный квартирный учет лиц из числа внутренне перемещенных»

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон по обеспечению права постановки на социальный квартирный учет внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

"Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О жилищном фонде социального назначения" по условиям обеспечения социальным жильем внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

Закон расширяет перечень категорий лиц, пользующихся правом взятия на социальный квартирный учет, в том числе такое право предоставляется лицам из числа внутренне перемещенных лиц, не имеющих жилья для проживания на подконтрольной украинскому власти территории.

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Ранее Верховная Рада ввела налоговую скидку для переселенцев, которые официально оплачивают аренду жилья и не получают компенсацию от государства. Внутренним переселенцам к налоговой скидке позволили причислять сумму, уплаченную за аренду жилья, оформленную в соответствии с законодательством.

Обновлено в 02:30 "Закон расширяет перечень категорий лиц, пользующихся правом взятия на социальный квартирный учет, в частности, такое право предоставляется лицам из числа внутренне перемещенных лиц, не имеющих жилья для проживания на подконтрольной украинской власти территории", - говорится в сообщении.