﻿ Порошенко переехал в "прозрачный офис": фото, видео

Пятый Президент Украины Петр Порошенко в Twitter сообщил, что с Банковой переехал в прозрачный офис.

"Переехал в прозрачный офис", - написал Порошенко, обнародовав фото из офиса.

Кроме того, он сообщил, что встретился с добрыми друзьями Украины - американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом.

Как сообщал УНН, ранее в этот день Зеленский обратился к главам иностранных делегаций по случаю вступления в должность и выразил надежду на дальнейшее тесное сотрудничество.

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Переехал в прозрачного офиса. Встретился с добрыми друзьями Украина - американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом. pic.twitter.com/CnrgU2cgqk

- Петр Порошенко (@poroshenko) 20 мая 2019

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