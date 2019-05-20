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УНН УНН · · Обновлено в 00:34
· Президент Украины · Twitter · Фото
Порошенко переехал в "прозрачный офис": фото, видео

Порошенко переехал в "прозрачный офис": фото, видео (13 новостей)

«Он также вручил государственную награду Курту Волкеру»

Пятый Президент Украины Петр Порошенко в Twitter сообщил, что с Банковой переехал в прозрачный офис.

"Переехал в прозрачный офис", - написал Порошенко, обнародовав фото из офиса.

Кроме того, он сообщил, что встретился с добрыми друзьями Украины - американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом.

Как сообщал УНН, ранее в этот день Зеленский обратился к главам иностранных делегаций по случаю вступления в должность и выразил надежду на дальнейшее тесное сотрудничество.

Президент Украины встретился с королем Испании Фелипе VI: что обсуждалось
Президент Украины встретился с королем Испании Фелипе VI: что обсуждалось

Переехал в прозрачного офиса. Встретился с добрыми друзьями Украина - американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом. pic.twitter.com/CnrgU2cgqk

- Петр Порошенко (@poroshenko) 20 мая 2019

Обновлено в 23:24 Вечером в понедельник, 20 мая, бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что переехал в "прозрачный офис" БПП "Солидарность", где у него прошла встреча с сенатором США Рональдом Джонсоном и американским послом в ЕС Гордоном Сондландом. Об этом он заявил на…

Обновлено в 00:34 Он также вручил государственную награду Курту Волкеру

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко переехал в "прозрачный офис": фото, видео»
Фото Порошенко переехал в "прозрачный офис" БПП
Фото Порошенко показал свой новый прозрачный офис
Фото Порошенко показал свой новый прозрачный офис
Фото Порошенко сообщил, что из Администрации Президента переехал в прозрачный офис "Солидарности"
Фото После инаугурации Зеленского бывший президент Порошенко переехал в офис БПП
Фото Порошенко переехал в прозрачный офис и провел важную встречу
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  20.05.19, 20:47 Порошенко из АП переехал в открытый офис "БПП "Солидарность", где встретился с американскими гостями.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  20.05.19, 20:57 Пятый президент Украины Петр Порошенко, завершив 20 мая свою президентскую каденцию, переехал в новый офис. Об этом Порошенко написал в Facebook. "Переехал в прозрачный офис. Встретился с добрыми друзьями…
Украинская правда Украинская правда  ·  20.05.19, 21:02 Петр Порошенко рассказал, что переехал работать в прозрачный офис.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  20.05.19, 21:30 Пятый президент Украины Петр Порошенко переехал из здания Администрации Президента на ул. Банковой в открытый офис партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность».
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  20.05.19, 21:34 Экс-Президент Петр Порошенко, который заявил, что снова пойдет на выборы Президента Украины, уже переехал в новый офис. Об этом Порошенко сообщил в своем микроблоге Twitter. "Переехал в прозрачный офис.…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  20.05.19, 21:36 Экс-президент Петр Порошенко переехал работать в прозрачный офис. "Встретился с добрыми друзьями Украина - американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом", - написал…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  20.05.19, 22:35 Экс-президент Петр Порошенко переехал в Прозрачный офис.
Гордон Гордон  ·  20.05.19, 22:35 Экс-президент Украины Петр Порошенко в офисе своей политсилы "Солидарность" встретился с американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом.Экс-президент Украины Петр…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  20.05.19, 23:07 Пятый президент встретился с американскими дипломатами и обсуди с ними перспективы сотрудничества Украины и США.
Голос.UA Голос.UA  ·  20.05.19, 23:24 Вечером в понедельник, 20 мая, бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что переехал в "прозрачный офис" БПП "Солидарность", где у него прошла встреча с сенатором США Рональдом Джонсоном и американским…
Обозреватель Обозреватель  ·  21.05.19, 00:34 Он также вручил государственную награду Курту Волкеру
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