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Порошенко подарил сыну часть дома и миллион

Порошенко подарил сыну часть дома и миллион (4 новости)

«Президент Петр Порошенко подарил старшему сыну Алексею 1,1 млн гривен и часть дома в Козине, которую оценили в 9,5 млн…»

Президент Украины Петр Порошенко передал старшему сыну Алексею деньги и имущество общей стоимостью около 11 млн грн.Президент Украины Петр Порошенко подарил старшему сыну Алексею Порошенко 1,1 млн грн и "часть в праве собственности на жилой дом с надворными постройками" в поселке Козин Киевской области стоимостью 9,5 млн грн. Об этом говорится в декларации Алексея Порошенко, опубликованной 8 августа в едином реестре.

Общая площадь жилого дома в Козине 1331,7 м², а его общая стоимость 30 млн грн.

Согласно электронной декларации за 2017 год, дом принадлежал Петру Порошенко, а его жена и дети бесплатно им пользовались.

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33-летний сын президента Алексей Порошенко с 2014 года является депутатом Верховной Рады. В 2016 году он задекларировал "Волгу" 1981 года, 77 тыс. грн заработка и почти 2 млн грн зарплаты жены.

У президента Украины есть еще трое детей: сын Михаил (2001 года), а также дочери Евгения и Александра (2000 года рождения).

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко подарил сыну часть дома и миллион»
Фото Порошенко подарил сыну миллион гривен и треть дома
Фото Порошенко подарил сыну часть дома и миллион
Фото Порошенко подарил сыну миллион гривен и часть дома в Киевской области
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