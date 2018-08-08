Порошенко подарил сыну часть дома и миллион

Президент Украины Петр Порошенко передал старшему сыну Алексею деньги и имущество общей стоимостью около 11 млн грн.Президент Украины Петр Порошенко подарил старшему сыну Алексею Порошенко 1,1 млн грн и "часть в праве собственности на жилой дом с надворными постройками" в поселке Козин Киевской области стоимостью 9,5 млн грн. Об этом говорится в декларации Алексея Порошенко, опубликованной 8 августа в едином реестре.
Общая площадь жилого дома в Козине 1331,7 м², а его общая стоимость 30 млн грн.
Согласно электронной декларации за 2017 год, дом принадлежал Петру Порошенко, а его жена и дети бесплатно им пользовались.
33-летний сын президента Алексей Порошенко с 2014 года является депутатом Верховной Рады. В 2016 году он задекларировал "Волгу" 1981 года, 77 тыс. грн заработка и почти 2 млн грн зарплаты жены.
У президента Украины есть еще трое детей: сын Михаил (2001 года), а также дочери Евгения и Александра (2000 года рождения).