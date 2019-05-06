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Политика
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 16:57
· Область · Донецкая область
Порошенко попросил следующего президента не повторять ошибок предшественников и заботиться об армии

Порошенко попросил следующего президента не повторять ошибок предшественников и заботиться об армии (5 новостей)

«В качестве президента, Порошенко 25 раз ездил на линию фронта. »

Президент Петр Порошенко попросил своего преемника Владимира Зеленского должным образом заботиться об армии. Об этом глава государства заявил в понедельник, 6 мая. во время выступления в Авдеевке Донецкой области, сообщает 112 Украина.

"Своего преемника на посту президента прошу не повторять ошибок моих предшественников и должным образом заботиться о ВСУ, потому что сильная армия при любых обстоятельствах защитит Украину", - отметил Порошенко.

Также он сообщил, что за время боевых действий на Донбассе погибли 2973 военных.

Кроме того, Порошенко поручил повысить выплаты бойцам, которые находятся на первой линии ООС. "даю поручение, чтобы мы еще подняли доплаты за пребывание на первой линии и поручаю принять решение об увеличении доплаты на 5 тысяч гривен, до суммы 17 тысяч, тем, кто находится на передке", - сказал Порошенко.

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По его словам, минимальное денежное обеспечение составит 10,3-10,4 тысяч гривен.

"Что будет в общем, друзья? Минимум 10300-10400 денежное обеспечение, 12, которые есть сейчас, плюс 5 – 17 доплата, мы выходим на сумму, которая превышает 27 тыс грн на каждого военнослужащего, как мы и отмечали, что украинской воин на первой линии будет получать почти 1000 грн в день и более 1000 долларов в месяц", - заявил Порошенко.

Как сообщалось, сегодня Порошенко сменит командующего ООС. Место Сергея Наева займет Александр сырский.

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Обновлено в 16:09 В качестве президента, Порошенко 25 раз ездил на линию фронта. 

Обновлено в 16:57

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