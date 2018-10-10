Порошенко поручил министрам создать вместе с НАТО трастовый фонд (ВИДЕО)

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и министру иностранных дел Павлу Климкину срочно завершить переговоры с НАТО о создании и реализации специального трастового фонда. Об этом говорится в Facebook Главы государства.
«Его цель – обеспечить эффективную эксплуатацию и современную охрану объектов хранения боеприпасов», - пояснил Президент.
Как сообщал ForUm, 9 октября в 03:30 произошли взрывы с последующим пожаром на 6-м арсенале Минобороны вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области.
26 сентября 2017 около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.
23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.