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Порошенко поручил министрам создать вместе с НАТО трастовый фонд (ВИДЕО)

Порошенко поручил министрам создать вместе с НАТО трастовый фонд (ВИДЕО) (5 новостей)

«На сегодняшний день в Украине нет ни одного современного склада боеприпасов, который полностью соответствовал бы стандартам НАТО, констатировал президент»

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и министру иностранных дел Павлу Климкину срочно завершить переговоры с НАТО о создании и реализации специального трастового фонда. Об этом говорится в Facebook Главы государства.

«Его цель – обеспечить эффективную эксплуатацию и современную охрану объектов хранения боеприпасов», - пояснил Президент.

Как сообщал ForUm, 9 октября в 03:30 произошли взрывы с последующим пожаром на 6-м арсенале Минобороны вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области.

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26 сентября 2017 около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.10.18, 19:02 Президент Украины Петр Порошенко поручил министрам Климкину и Полтораку срочно завершить переговоры о создании трастового фонда НАТО для эффективной эксплуатации и современной охраны объектов хранения…
Depo.ua Depo.ua  ·  10.10.18, 19:20 Об этом президент Украины написал в Twitter , передает Depo.ua . "Поручил Министру обороны и Министру иностранных дел срочно завершить переговоры с НАТО о создании и реализации специального трастового…
Униан Униан  ·  10.10.18, 20:41 На сегодняшний день в Украине нет ни одного современного склада боеприпасов, который полностью соответствовал бы стандартам НАТО, констатировал президент.
Газета День Газета День  ·  10.10.18, 21:47 Президент Украины Петр Порошенко поручил главе МИД Павел Климкин и министру обороны Степану Полторак завершить переговоры с НАТО о создании трастового фонда по эффективной эксплуатации складов боеприпасов.…
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