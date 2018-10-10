Порошенко поручил министрам создать вместе с НАТО трастовый фонд (ВИДЕО) (5 новостей) «На сегодняшний день в Украине нет ни одного современного склада боеприпасов, который полностью соответствовал бы стандартам НАТО, констатировал президент»

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и министру иностранных дел Павлу Климкину срочно завершить переговоры с НАТО о создании и реализации специального трастового фонда. Об этом говорится в Facebook Главы государства.

«Его цель – обеспечить эффективную эксплуатацию и современную охрану объектов хранения боеприпасов», - пояснил Президент.

Как сообщал ForUm, 9 октября в 03:30 произошли взрывы с последующим пожаром на 6-м арсенале Минобороны вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области.

В представительстве НАТО считают, что промедление с реформой СБУ может…

26 сентября 2017 около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.