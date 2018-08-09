Порошенко поручил подготовить для ООН очередную резолюцию по Крыму

Украина продолжает борьбу за деоккупацию Крыма, отметил президент страны Петр Порошенко.Президент Украины Петр Порошенко поручил украинским дипломатам подготовить проект резолюции по аннексированному Крыму к следующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом президент написал 9 августа в Facebook.
Он напомнил, что 9 августа в мире отмечают Международный день коренных народов.
"Для Украины эта дата напоминание о судьбе крымских татар, которые сейчас живут в условиях российской оккупации и переживают притеснения и издевательства. Украина продолжает борьбу за деоккупацию Крыма, за права и свободы крымскотатарского народа. Я дал поручение дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма", - написал Порошенко.
Он отметил, что Генассамблея ООН неоднократно поддерживала позицию Украины, в частности, в отношении нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму.
"Позиция цивилизованного мира остается неизменной: Крым это Украина! Мы делаем все, чтобы приблизить то время, когда коренной народ крымские татары в дальнейшем будут лелеять уникальные традиции своих предков в свободном украинском Крыму", добавил президент.
16 марта 2014 года после незаконного референдума Россия аннексировала Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
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19 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН приняла первую резолюцию о правах человека в Крыму и Севастополе. В документе Россию впервые назвали государством-оккупантом, а АР Крым временно оккупированной территорией.
19 декабря 2017 года Генассамблея ООН приняла внесенную Украиной резолюцию, которая, в частности, призывает Россию незамедлительно выполнить постановление Международного суда от 19 апреля 2017 года, одобрившего меры по иску Украины против России для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму.