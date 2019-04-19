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Порошенко позвал Зеленского продолжить дебаты

Порошенко позвал Зеленского продолжить дебаты (5 новостей)

«Модератор дебатов в лице Мирославы Барчук отметила, что Владимир Зеленский не прибыл на теледебаты»

Президент и кандидат на эту должность Петр Порошенко призвал своего оппонента Владимира Зеленского приехать на официальные дебаты на Общественном телеканале.

Об этом Порошенко сказал время своего заключительного слова во время дебатов на стадионе «Олимпийский», сообщает «Украинская правда».

«Сегодня мы наконец дали возможность людям услышать небольшую толику нашей дискуссии. И это очень важно, что дискуссия началась. Я предлагаю, чтобы она была продолжена сейчас на Общественном вещании», – отметил Президент.

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Зеленский на призыв не ответил.

Порошенко считает, что на «Олимпийском» Зеленский не рассказал «ничего ни о стратегии, ни по направлении и шагах».

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Украинская правда Украинская правда  ·  19.04.19, 20:03 Президент и кандидат на эту должность Петр Порошенко призвал своего оппонента Владимира Зеленского приехать на официальные дебаты на телеканале "Суспильне".
Голос.UA Голос.UA  ·  19.04.19, 20:11 Президент и кандидат на эту должность Петр Порошенко призвал своего оппонента Владимира Зеленского приехать на официальные дебаты на телеканале "Суспильне". Об этом Порошенко сказал время своего заключительного…
Багнет Багнет  ·  19.04.19, 20:44 Президент и кандидат на эту должность Петр Порошенко призвал своего оппонента Владимира Зеленского приехать на официальные дебаты на телеканале "Суспильне".Об этом Порошенко сказал время своего…
MIGnews MIGnews  ·  19.04.19, 21:22 Модератор дебатов в лице Мирославы Барчук отметила, что Владимир Зеленский не прибыл на теледебаты.
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