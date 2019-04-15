Порошенко предлагает Зеленскому провести дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля между 16:00 и 18:00 – штаб (7 новостей) «В избирательном штабе кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского считают нецелесообразным предложение избирательного штаба... Сообщение У Зеленского ответили Порошенко…»

Действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко предложил своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля не в 19:00, а несколько раньше.

До этого Порошенко заявлял: он появится на стадионе 19 апреля, если время разговора с кандидатом в президенты Зеленским там не будет совпадать с официальным временем дебатов в эфире Общественного.

По его словам, дебаты на "Олимпийском" не должны противоречить законодательству Украины. Если не будет – тогда Порошенко рассмотрит возможность прийти на стадион и 19 апреля, в этом проблемы нет. Но пока встреча на "Олимпийском" назначена на то время, когда Порошенко согласно закону должен присутствовать на Общественном телевидении.

Кроме того, в штабе кандидата в президенты Петра Порошенко предложили провести дебаты с Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" 19 апреля с 16 до 18 часов.

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Петр Порошенко в дополнение к тем дебатам, которые предусмотрены законодательством, предлагает Владимиру Зеленскому 19 апреля провести еще одни дебаты – на стадионе "Олимпийский" во временных рамках с 16:00 до 18:00, – сообщил советник избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

Отметим, что дебаты в студии Общественного должны состояться в 20:00.

"В дальнейшем и Порошенко и Зеленский должны отправиться на дебаты на Общественном телевидении. Согласно инструкции ЦИК, кандидаты должны прибыть на телевидение в 19:30 для того, чтобы провести жеребьевку и установить последовательность своих выступлений", – пояснили в штабе Порошенко.

Кстати, Порошенко уже провел свои "дебаты" 14 апреля. Правда, на них не появился его оппонент Владимир Зеленский. Так, действующий глава государства час подождал его на стадионе, ответил на вопросы журналистов, выступил перед людьми, собравшимися под НСК, и сфотографировался со сторонниками.

К слову, и на стадионе "Олимпийский", и в студии Общественного говорят, что готовы к проведению дебатов 19 апреля.

Обновлено в 21:03 Сообщение У Зеленского ответили Порошенко на предложение провести дебаты 19 апреля в рабочее время появились сначала на ХВИЛЯ.

Обновлено в 21:37 Он еще раз подчеркнул, что дебаты, согласно законодательству, должны начинаться с 19:00 19 апреля и именно это время изначально было предложено штабом Зеленского.