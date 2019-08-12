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Гордон Гордон · · Обновлено в 12:14
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Порошенко прибыл на допрос в ГБР

Порошенко прибыл на допрос в ГБР (17 новостей)

«Также под ГБР собрались противники Порошенко»

Государственное бюро расследований намерено допросить пятого президента Украины Петра Порошенко по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при купле-продаже телеканала "Прямий". 

Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел 12 августа на допрос в Государственное бюро расследований, сообщает "Громадське".

У ведомства Порошенко ждали его сторонники, в том числе сын Михаил.

В ГБР пятого президента планируют допросить по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при купле-продаже телеканала "Прямий".

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Избранный народным депутатом от партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов сообщил журналистам, что Порошенко не проходит подозреваемым в данном уголовном производстве. Его брифинг транслировал телеканал "НАШ".

"Подозреваемых нет", сказал Герасимов.

7 августа и. о. руководителя отдела по работе с общественностью и СМИ ГБР Максим Белоусенко сообщил, что Порошенко вызвали на допрос на 9.30 12 августа. Он подчеркнул, что пятого президента вызвали в качестве свидетеля. Сообщение о подозрении в данном уголовном производстве в настоящее время никому не вручалось, отметил он.

1 июля бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов заявил, что сотрудники ГБР проводят на канале обыски. На канале и в ГБР отрицали это, позже в бюро подтвердили проведение следственных мероприятий в рамках уголовного производства о купле-продаже "Прямого".

Директор ГБР Роман Труба говорил, что ведомство расследует 11 производств, в которых фигурирует экс-президент.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сказал, что Порошенко является свидетелем во "всех делах", подозрений ему не вручали.

В конце июля Порошенко также приходил на допрос. Изданию "theБабель" сообщили в ГБР, что Государственное бюро расследований вызывало Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу об отмывании средств при продаже завода "Кузница на Рыбальском".

Обновлено в 12:05 В митинге в поддержку Порошенко участвуют его сын и две дочери

Обновлено в 12:14 П'ятого Президента Петра Порошенка знову викликали на допит у Державне бюро розслідувань. Біля приміщення працює наш кореспондент Ілля Березенко, він розповість більше. #Еспресо #ДБР #Порошенко #допит #розслідування Telegram - https://t.me/espresotb

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко прибыл на допрос в ГБР»
Фото Порошенко прибыл на допрос в ГБР
Фото Порошенко прибыл на допрос в ГБР как свидетель по делу о возможном уклонении от уплаты налогов
Фото Экс-президент пришел на допрос: Порошенко и его сына заметили возле офиса ГБР
Фото Порошенко пришел на допрос в ГБР
Фото Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований
Фото Порошенко снова прибыл на допрос в ГБР: возле здания проходят два митинга
Фото Порошенко прибыл на допрос в ГБР
Фото Допрос Порошенко в ГБР: дети пятого президента устроили митинг возле здания
Фото Дети Порошенко вышли на митинг возле ГБР, куда экс-президент пришел на допрос (фото)
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  12.08.19, 09:48 Пятый президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований 12 августа. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.Новость дополняется...
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  12.08.19, 09:52 Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко пришел в понедельник утром на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Капитал Капитал  ·  12.08.19, 09:54 Бывший президент Украины Петр Порошенко в понедельник пришел на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала…
Украинская правда Украинская правда  ·  12.08.19, 09:56 Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  12.08.19, 09:58 Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко пришел в понедельник утром на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Фокус Фокус  ·  12.08.19, 10:00 Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР. Об этом сообщает Громадське. В ГБР Порошенко планируют допросить по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «"Прямой".…
Канал 112 Канал 112  ·  12.08.19, 10:03 Ранее глава ГБР Роман Труба подтвердил, что пятый президент Украины Петр Порошенко фигурирует в 11 производствах, открытых Государственным бюро расследований. 
Голос.UA Голос.UA  ·  12.08.19, 10:04 Утром в понедельник, 12 августа, экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает Страна.  Под стенами здания ГБР собралось несколько десятков…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  12.08.19, 10:06 Пятый президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко утром в понедельник, 12 августа, пришел на допрос в Государственное бюро расследований, сообщает Интерфакс-Украина. Отмечается,…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  12.08.19, 10:20 Бывший Президент Петр Порошенко снова прибыл на допрос в Государственное бюро расследований, которое ранее засекретило информацию по его делу. Об этом говорится в прямой трансляции телеканала "112 Украина",…
ForUm ForUm  ·  12.08.19, 10:21 Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований, сообщает Громадське.В ГБР Порошенко планируют допросить в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении…
Газета День Газета День  ·  12.08.19, 10:26 Пятый Президент Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает Укринформ. Поддержать Порошенко под здание ГБР пришли также его младшие дети: сын Михаил и дочери…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  12.08.19, 10:27 Пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР, показал в эфире канал 112.У дверей ведомства его ожидали сторонники и противники, устроившие словесную перепалку.ГБР допросит Порошенко как свидетеля…
ТСН ТСН  ·  12.08.19, 11:18 Также под ГБР собрались противники Порошенко.
Главком Главком  ·  12.08.19, 12:05 В митинге в поддержку Порошенко участвуют его сын и две дочери
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  12.08.19, 12:14 П'ятого Президента Петра Порошенка знову викликали на допит у Державне бюро розслідувань. Біля приміщення працює наш кореспондент Ілля Березенко, він розповість більше. #Еспресо #ДБР #Порошенко #допит…
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