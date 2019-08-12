Порошенко прибыл на допрос в ГБР (17 новостей) «Также под ГБР собрались противники Порошенко»

Государственное бюро расследований намерено допросить пятого президента Украины Петра Порошенко по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при купле-продаже телеканала "Прямий".

Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел 12 августа на допрос в Государственное бюро расследований, сообщает "Громадське".

У ведомства Порошенко ждали его сторонники, в том числе сын Михаил.

В ГБР пятого президента планируют допросить по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при купле-продаже телеканала "Прямий".

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Избранный народным депутатом от партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов сообщил журналистам, что Порошенко не проходит подозреваемым в данном уголовном производстве. Его брифинг транслировал телеканал "НАШ".

"Подозреваемых нет", сказал Герасимов.

7 августа и. о. руководителя отдела по работе с общественностью и СМИ ГБР Максим Белоусенко сообщил, что Порошенко вызвали на допрос на 9.30 12 августа. Он подчеркнул, что пятого президента вызвали в качестве свидетеля. Сообщение о подозрении в данном уголовном производстве в настоящее время никому не вручалось, отметил он.

1 июля бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов заявил, что сотрудники ГБР проводят на канале обыски. На канале и в ГБР отрицали это, позже в бюро подтвердили проведение следственных мероприятий в рамках уголовного производства о купле-продаже "Прямого".

Директор ГБР Роман Труба говорил, что ведомство расследует 11 производств, в которых фигурирует экс-президент.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сказал, что Порошенко является свидетелем во "всех делах", подозрений ему не вручали.

В конце июля Порошенко также приходил на допрос. Изданию "theБабель" сообщили в ГБР, что Государственное бюро расследований вызывало Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу об отмывании средств при продаже завода "Кузница на Рыбальском".

Обновлено в 12:05 В митинге в поддержку Порошенко участвуют его сын и две дочери

Обновлено в 12:14 П'ятого Президента Петра Порошенка знову викликали на допит у Державне бюро розслідувань. Біля приміщення працює наш кореспондент Ілля Березенко, він розповість більше. #Еспресо #ДБР #Порошенко #допит #розслідування Telegram - https://t.me/espresotb