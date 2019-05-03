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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 15:01
· Боевики
Порошенко присвоил звание Герой Украины посмертно погибшему в АТО генерал-майору Момоту

Порошенко присвоил звание Герой Украины посмертно погибшему в АТО генерал-майору Момоту (11 новостей)

«Игорь Момот погиб в июле 2014 года»

Президент Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины посмертно генералу Игорю Момоту, воевавшему в Донбассе и "уничтожившему не одну колонну боевиков, не одну засаду террористов". Об этом президент сообщил во время поздравления ко Дню пограничника.

"Одним из первых в 2014-м он отправился на выполнение боевых заданий…О его храбрости знали и украинские воины, и враги", - отметил президент.

Порошенко рассказал, что в начале войны Момот на пункте пропуска Довжанский в Донбассе вышел к более чем 200 боевикам, требовавшим освободить своего главаря, с гранатой в руке без чеки. "Отважный поступок офицера заставил врага отступить", - подытожил президент. Позже террористы объявили за "голову" Момота большое вознаграждение.

11 июля 2014-го возле населенного пункта Зеленополье боевики обстреляли ВСУ из российских Градов, Момот в результате ракетного обстрела погиб.

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Кроме того, за мужество и героизм награждены более 900 пограничников.

За мужність і героїзм, виявлені під час виконання службових обов’язків понад 900 прикордонників відзначені державними нагородами. На жаль, за перемоги над агресором заплачено дуже високу ціну. 70 охоронців державного кордону віддали своє життя за свободу і незалежність України.

— Петро Порошенко (

Обновлено в 14:35 Игорь Момот погиб в июле 2014 года

Обновлено в 15:01 30 апреля Украина отметила День пограничника. Среди героев, которых украинцы должны благодарить за свободу, генерал-майор Игорь Момот. Ведь он одним из первых в 2014 году отправился на выполнение боевых задач, добросовестно выполнял. Но 11 июля 2014 года, вблизи населенного пункта Зеленополье, позиции опорного пункта украинских сил были обстреляны из российских «Градов», в результате чего он погиб.

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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  03.05.19, 12:16 Президент Петр Порошенко посмертно присвоил звание Героя Украины Игорю Момоту, погибшему в 2014 году в зоне антитеррористической операции. Об этом глава государства сообщил в ходе мероприятий ко Дню пограничника,…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.05.19, 12:37 Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Петр Порошенко присвоил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" генерал-майору Игорю Момоту посмертно.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.05.19, 12:37 Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Петр Порошенко присвоил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" генерал-майору Игорю Момоту посмертно.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.05.19, 12:49 Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" генерал-майору Игорю Момоту посмертно.
Гордон Гордон  ·  03.05.19, 12:52 Погибшему в 2014 году под Зеленопольем Луганской области генерал-майору Игорю Момоту посмертно присвоено звание Героя Украины за "исключительное мужество, героизм и самопожертвование, проявленные…
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УНН УНН  ·  03.05.19, 13:06 Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда” генерал-майору Игорю Момоту посмертно, сообщает УНН со ссылкой на сообщение…
Телеграф Телеграф  ·  03.05.19, 14:20 Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины генерал-майору Игорю Момоту посмертно
Факты Факты  ·  03.05.19, 14:35 Игорь Момот погиб в июле 2014 года
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  03.05.19, 15:01 30 апреля Украина отметила День пограничника. Среди героев, которых украинцы должны благодарить за свободу, генерал-майор Игорь Момот. Ведь он одним из первых в 2014 году отправился на выполнение боевых…
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