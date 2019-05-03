Порошенко присвоил звание Герой Украины посмертно погибшему в АТО генерал-майору Момоту

Президент Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины посмертно генералу Игорю Момоту, воевавшему в Донбассе и "уничтожившему не одну колонну боевиков, не одну засаду террористов". Об этом президент сообщил во время поздравления ко Дню пограничника.

"Одним из первых в 2014-м он отправился на выполнение боевых заданий…О его храбрости знали и украинские воины, и враги", - отметил президент.

Порошенко рассказал, что в начале войны Момот на пункте пропуска Довжанский в Донбассе вышел к более чем 200 боевикам, требовавшим освободить своего главаря, с гранатой в руке без чеки. "Отважный поступок офицера заставил врага отступить", - подытожил президент. Позже террористы объявили за "голову" Момота большое вознаграждение.

11 июля 2014-го возле населенного пункта Зеленополье боевики обстреляли ВСУ из российских Градов, Момот в результате ракетного обстрела погиб.

Боевики четыре раза нарушили «пасхальное перемирие» на Донбассе, - штаб

Кроме того, за мужество и героизм награждены более 900 пограничников.

За мужність і героїзм, виявлені під час виконання службових обов’язків понад 900 прикордонників відзначені державними нагородами. На жаль, за перемоги над агресором заплачено дуже високу ціну. 70 охоронців державного кордону віддали своє життя за свободу і незалежність України.

— Петро Порошенко (

Обновлено в 14:35 Игорь Момот погиб в июле 2014 года

Обновлено в 15:01 30 апреля Украина отметила День пограничника. Среди героев, которых украинцы должны благодарить за свободу, генерал-майор Игорь Момот. Ведь он одним из первых в 2014 году отправился на выполнение боевых задач, добросовестно выполнял. Но 11 июля 2014 года, вблизи населенного пункта Зеленополье, позиции опорного пункта украинских сил были обстреляны из российских «Градов», в результате чего он погиб.