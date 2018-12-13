Порошенко присвоил звание "Герой Украины" старшему сержанту Андрею Коноплеву (посмертно)

Сегодня в 10:05

Президент Петр Порошено посмертно присвоил почетное звание Герой Украины и врученил орден Золотая Звезда старшему сержанту Андрею Коноплеву, который в 2015 году погиб под Дебальцево, защищая страну от российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Главнокомандующий отметил "исключительное личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Коноплев ушел фронт ушел добровольцем в 2014 году, служил помощником гранатометчика 15-го отдельного горно-пехотного батальона.

23 января 2015 года, во время наступления российских марионеточных войск на взводный опорный пункт в районе Никишино Донецкой области, старший сержант первым увидел вражеские танки. Он подорвал один из танков с помощью РПГ-7В и подбил другой. Оккупанты успели выстрелить. Коноплев погиб в результате прямого попадания танкового снаряда.

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"Благодаря действиям Андрея Коноплева, который ради сохранения жизни боевых собратьев пожертвовал своей, наступление противника было отбито, позиции удержаны, а противнику нанесено значительные потери, в том числе в живой силе", - отметили в АП.

У погибшего военного остались жена с маленьким ребенком и взрослый сын.

Вдова Галина и младший сын Коноплева. Вручение награды в 2017 году посмертно (фото - Facebook/Пирятинська районна державна адміністрація)

Андрей и Галина Коноплевы (фото - Facebook/chulvol)

Андрей Коноплев (фото - Facebook/oksana.horobiyevska)

Обновлено в 10:42 Старший сержант Вооруженных сил Украины Андрей Коноплев посмертно награжден званием Герой Украины и орденом "Золотая Звезда".

Обновлено в 11:02 Президент України Петро Порошенко присвоїв звання Героя України старшому сержанту Андрієві Конопльову посмертно.