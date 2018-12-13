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Украина
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 11:02
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Порошенко присвоил звание "Герой Украины" старшему сержанту Андрею Коноплеву (посмертно)

Порошенко присвоил звание "Герой Украины" старшему сержанту Андрею Коноплеву (посмертно) (7 новостей)

«Президент України Петро Порошенко присвоїв звання Героя України старшому сержанту Андрієві Конопльову посмертно»

Президент Петр Порошено посмертно присвоил почетное звание Герой Украины и врученил орден Золотая Звезда старшему сержанту Андрею Коноплеву, который в 2015 году погиб под Дебальцево, защищая страну от российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Главнокомандующий отметил "исключительное личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге". 

Коноплев ушел фронт ушел добровольцем в 2014 году, служил помощником гранатометчика 15-го отдельного горно-пехотного батальона.

23 января 2015 года, во время наступления российских марионеточных войск на взводный опорный пункт в районе Никишино Донецкой области, старший сержант первым увидел вражеские танки. Он подорвал один из танков с помощью РПГ-7В и подбил другой. Оккупанты успели выстрелить. Коноплев погиб в результате прямого попадания танкового снаряда.

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"Благодаря действиям Андрея Коноплева, который ради сохранения жизни боевых собратьев пожертвовал своей, наступление противника было отбито, позиции удержаны, а противнику нанесено значительные потери, в том числе в живой силе", - отметили в АП.

У погибшего военного остались жена с маленьким ребенком и взрослый сын.

Вдова Галина и младший сын Коноплева. Вручение награды в 2017 году посмертно (фото - Facebook/Пирятинська районна державна адміністрація)

Андрей и Галина Коноплевы (фото - Facebook/chulvol)

Андрей Коноплев (фото - Facebook/oksana.horobiyevska)

Обновлено в 10:42 Старший сержант Вооруженных сил Украины Андрей Коноплев посмертно награжден званием Герой Украины и орденом "Золотая Звезда".

Обновлено в 11:02 Президент України Петро Порошенко присвоїв звання Героя України старшому сержанту Андрієві Конопльову посмертно.

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко присвоил звание "Герой Украины" старшему сержанту Андрею Коноплеву (посмертно)»
Фото Порошенко присвоил участнику АТО звание Герой Украины посмертно
Фото Порошенко присвоїв бійцю АТО звання Герой України посмертно
Фото Президент посмертно присвоил звание Героя Украины участнику АТО Андрею Коноплеву
Фото Порошенко присвоил посмертно "Героя Украины" участнику АТО
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  13.12.18, 09:33 Президент Петр Порошено присвоил почетное звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" старшему сержанту Андрею Коноплеву посмертно.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  13.12.18, 09:59 Президент Петр Порошенко присвоил звание Герой Украины старшему сержанту Андрею Коноплеву посмертно. Об этом в четверг, 13 декабря сообщил глава государства в Facebook. По его словам, старший сержант…
Главком Главком  ·  13.12.18, 10:23 Президент Петро Порошенко присвоїв звання Герой України старшому сержанту Андрію Конопльову посмертно. Про це у четвер, 13 грудня, повідомив глава держави у Facebook. За його словами, старший сержант…
Униан Униан  ·  13.12.18, 10:27 Старший сержант во время наступления боевиков в районе Никишино уничтожил один из их танков и подбил второй, но погиб в результате прямого попадания снаряда.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  13.12.18, 10:42 Старший сержант Вооруженных сил Украины Андрей Коноплев посмертно награжден званием Герой Украины и орденом "Золотая Звезда".
iPress iPress  ·  13.12.18, 11:02 Президент України Петро Порошенко присвоїв звання Героя України старшому сержанту Андрієві Конопльову посмертно.
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Порошенко присвоил звание &quot;Герой Украины&quot; старшему сержанту Андрею Коноплеву (посмертно)

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