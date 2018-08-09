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Порошенко: Приветствие "Слава Украине!" станет официальным в Вооруженных силах

Порошенко: Приветствие "Слава Украине!" станет официальным в Вооруженных силах (8 новостей)

«Приветствие "Слава Украине" впервые прозвучит на параде ко дню независимости»

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, когда официально будет введено новое воинское приветствие "Слава Украине!". Об этом он рассказал во время посещения одного из заводов госконцерна "Укроборонпром", сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Порошенко, слова "Слава Украине! Героям слава!" станут официальным приветствием Вооруженных сил нашего государства. Глава государства отметил, что впервые такое приветствие прозвучит уже в этом году - на параде по случаю Дня независимости 24 августа.

"Мы посоветовались с министром обороны, на Совете национальной безопасности и обороны, с правительством и я принял решение, что начиная с 24 августа эти слова впервые прозвучат как часть официальной церемонии военного парада в честь Дня независимости Украины", - заявил он.

Порошенко добавил, что "Слава Украине!" официально будет введено после начала очередной сессии украинского парламента и соответствующего решения Верховной рады. Глава государства отметил, что введение нового приветствия требует внесения изменений в уставы всех войск ВСУ.

"После завершения надлежащих процедур эти слова и это приветствие станет официальным воинским приветствием Вооруженных сил Украины", - заявил он.

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко: Приветствие "Слава Украине!" станет официальным в Вооруженных силах»
Фото Порошенко: Приветствие "Слава Украине!" станет официальным в Вооруженных силах
Фото Слова "Слава Украине" станут официальным приветствием Вооруженных Сил — Порошенко
Фото Порошенко: Впервые на параде ко Дню Независимости прозвучит приветствие "Слава Украине!" – "Героям слава!"
Фото Порошенко сообщил, когда "Слава Украине!" станет официальным приветствием ВСУ
Фото Приветствие "Слава Украине!" станет официальным в ВСУ, - Порошенко
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Канал 112 Канал 112  ·  09.08.18, 12:58 Приветствие "Слава Украине!" станет официальным в Вооруженных силах и начнет употребляться на военных церемониях начиная с парада на День независимости. Об этом Порошенко заявил во время выступления на…
ТСН ТСН  ·  09.08.18, 13:27 Приветствие "Слава Украине" впервые прозвучит на параде ко дню независимости.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  09.08.18, 13:31 Президент Петр Порошенко заявляет о том, что военное приветствие "Слава Украине - Героям слава" станет официальным для Вооруженных сил с 24 августа. Об этом он сказал в ходе посещения государственной…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  09.08.18, 13:31 Приветствие Вооруженных сил Украины "Слава Украине!" – "Героям слава!" впервые официально прозвучит во время военного парада в День Независимости Украины.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  09.08.18, 13:33 Слова "Слава Украине! Героям слава!" станут официальным приветствием Вооруженных Сил нашего государства, заявил Президент Петр Порошенко. По его словам, такое обращение как воинское приветствие впервые…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Газета День Газета День  ·  09.08.18, 13:34 Приветствие "Слава Украине!" станет официальным в Вооруженных силах и начнет употребляться на военных церемониях, начиная с парада на День независимости. Об этом Порошенко заявил во время выступления…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  09.08.18, 14:16 Слова "Слава Украине" станут официальным военным приветствием Вооруженных сил Украины и в День независимости Украины, 24 августа, впервые прозвучат как часть официальной церемонии военного парада. Об…
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