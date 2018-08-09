Порошенко: Приветствие "Слава Украине!" станет официальным в Вооруженных силах

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, когда официально будет введено новое воинское приветствие "Слава Украине!". Об этом он рассказал во время посещения одного из заводов госконцерна "Укроборонпром", сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Порошенко, слова "Слава Украине! Героям слава!" станут официальным приветствием Вооруженных сил нашего государства. Глава государства отметил, что впервые такое приветствие прозвучит уже в этом году - на параде по случаю Дня независимости 24 августа.

"Мы посоветовались с министром обороны, на Совете национальной безопасности и обороны, с правительством и я принял решение, что начиная с 24 августа эти слова впервые прозвучат как часть официальной церемонии военного парада в честь Дня независимости Украины", - заявил он.

Порошенко добавил, что "Слава Украине!" официально будет введено после начала очередной сессии украинского парламента и соответствующего решения Верховной рады. Глава государства отметил, что введение нового приветствия требует внесения изменений в уставы всех войск ВСУ.

"После завершения надлежащих процедур эти слова и это приветствие станет официальным воинским приветствием Вооруженных сил Украины", - заявил он.