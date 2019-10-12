Порошенко приветствует из Лондона решение ПЦ Эллады о признании ПЦУ

Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины. Об этом предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сообщил в Facebook. Он отметил, что сегодня священный синод Элладской православной церкви поддержал соответствующее решение Вселенского патриархата. "Благодарен моему брату во Христе, главе священного синода Церкви Греции блаженнейшему архиепископу Афинскому и всей Эллады Иерониму и братьям-архиереям, которые сегодня на заседании собора иерархов поддержали позицию и последовали каноническим и историческим решениям Вселенского патриархата, что открывает возможность полноценного взаимодействия между двумя нашими поместными автокефальными церквями во всех сферах", - написал митрополит Епифаний. Он добавил, что Грецию и Украину, два народа связывают много славных страниц истории, дружбы и сотрудничества. "Установление полного евхаристического единения и официальных отношений между поместными церквами Греции и Украины - еще одна страница, которая навеки будет вписана в нашу историю и наши сердца!", - убежден предстоятель ПЦУ. Он выразил надежду, что вскоре посетит Афины, где встретится с блаженнейшим архиепископом Иеронимом и другими иерархами Элладской православной церкви. Между тем, ранее сообщалось, что по состоянию на октябрь 2019, к Православной церкви Украины (ПЦУ) присоединилось 7000 приходских храмов.