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Порошенко приветствует из Лондона решение ПЦ Эллады о признании ПЦУ

Порошенко приветствует из Лондона решение ПЦ Эллады о признании ПЦУ (4 новости)

«На священном синоде Элладская церковь признала независимость Украинской»

Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины. Об этом предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сообщил в Facebook. Он отметил, что сегодня священный синод Элладской православной церкви поддержал соответствующее решение Вселенского патриархата. "Благодарен моему брату во Христе, главе священного синода Церкви Греции блаженнейшему архиепископу Афинскому и всей Эллады Иерониму и братьям-архиереям, которые сегодня на заседании собора иерархов поддержали позицию и последовали каноническим и историческим решениям Вселенского патриархата, что открывает возможность полноценного взаимодействия между двумя нашими поместными автокефальными церквями во всех сферах", - написал митрополит Епифаний. Он добавил, что Грецию и Украину, два народа связывают много славных страниц истории, дружбы и сотрудничества. "Установление полного евхаристического единения и официальных отношений между поместными церквами Греции и Украины - еще одна страница, которая навеки будет вписана в нашу историю и наши сердца!", - убежден предстоятель ПЦУ. Он выразил надежду, что вскоре посетит Афины, где встретится с блаженнейшим архиепископом Иеронимом и другими иерархами Элладской православной церкви. Между тем, ранее сообщалось, что по состоянию на октябрь 2019, к Православной церкви Украины (ПЦУ) присоединилось 7000 приходских храмов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко приветствует из Лондона решение ПЦ Эллады о признании ПЦУ»
Фото Церковь Греции признала автокефалию ПЦУ
Фото Порошенко приветствует из Лондона решение ПЦ Эллады о признании ПЦУ
Фото Элладская церковь признала ПЦУ
Фото Греческая церковь признала Православную церковь Украины
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  12.10.19, 19:24 Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил признание Украинской православной церкви в Греции. "Великолепная и вдохновляющая новость из Афин, которая молнией долетела до меня в Лондон на Парламентскую…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  12.10.19, 20:07 Элладская церковь признала Православную Церковь Украины, сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко.
Главком Главком  ·  12.10.19, 21:44 На священном синоде Элладская церковь признала независимость Украинской
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