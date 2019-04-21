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Порошенко призывает международное сообщество поддерживать Украину на пути в ЕС и НАТО, невзирая ни на что

Порошенко призывает международное сообщество поддерживать Украину на пути в ЕС и НАТО, невзирая ни на что (3 новости)

«Кандидат на пост президента Украины, действующий глава государства Петр Порошенко призывает международное сообщество поддержать евроатлантический курс Украинского государства с учетом…»

Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество оставаться с Украиной после выборов и сохранять санкционный режим в отношении РФ.Президент Украины Петр Порошенко 21 апреля на брифинге в своем предвыборном штабе обратился к иностранным журналистам с призывом к международному сообществу оставаться солидарным с Украиной, несмотря на смену власти в стране, сообщает корреспондент "ГОРДОН".

"В Кремле сейчас могут радоваться результатам выборов, потому что они могут считать, что, когда к власти придет новый неопытный президент, Украина попадет в сферу влияния России. Поэтому я хочу призвать международное сообщество помочь Украине сохранить свой выбор, придерживаться курса в ЕС и НАТО. Пожалуйста, оставайтесь с Украиной, несмотря ни на что, поддерживайте украинцев. Мы должны быть солидарными, мы должны быть едиными и продолжать бороться с российской агрессией и сохранять санкционный режим", заявил президент.

Он отметил, что Украина находится на половине пути и должна продолжать реформы для экономической стабилизации, борьбы с коррупцией, создания современной армии и других целей.

"Украина остается крепостью демократии и ключом к безопасности на континенте. Ничего, что касается Украины, не может происходить без Украины. И, это очень важно, Крым это Украина! И никакому обсуждению это не подлежит. Россия должна прекратить свою агрессию против Украины и покинуть украинский Донбасс. Мы должны вернуть суверенитет Украины на все регионы. Россия должны вернуть украинских граждан. Мы будем сильнее, если будем объединенными", подытожил Порошенко.

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Согласно данным "Национального экзит-полла 2019", который провели Киевский международный институт социологии, Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центр Разумкова, во втором туре выборов президента Украины побеждает Владимир Зеленский. По состоянию на 18.00 73,2% опрошенных сказали, что проголосовали за Зеленского, 25,3% за действующего президента Петра Порошенко, 1,5% опрошенных испортили бюллетени. Порошенко уже признал поражение на выборах главы государства.

21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. На пост главы государства претендуют Зеленский и Порошенко. "ГОРДОН" ведет текстовую трансляцию основных событий, связанных с процессом голосования и подсчетом голосов.

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