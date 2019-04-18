Порошенко проведет в СНБО совещание в связи с ситуацией вокруг ПриватБанка (6 новостей) «Президент Украины Петр Порошенко в 21:00 четверга прове‏дет совещание в Совете национальной безопасности и обороны в связи с ситуацией вокруг…»

18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Президент Украины Петр Порошенко хочет обсудить с членами СНБО возникшие "риски и угрозы".18 апреля в Киеве состоится совещание Совета национальной безопасности и обороны в связи с ситуацией, возникшей после судебного решения о незаконности национализации "ПриватБанка". О созыве СНБО в своем Facebook написал президент Украины Петр Порошенко.

"Созвал совещание в СНБО относительно рисков и угроз в связи с ситуацией, сложившейся с "ПриватБанком". Начало в 21.00", говорится в сообщении президента.

"ПриватБанк" крупнейший коммерческий банк в Украине был национализирован 19 декабря 2016 года.

Бывший акционер "ПриватБанка" Игорь Коломойский говорил, что после выборов президента Украины надеется получить компенсацию в связи с национализацией "ПриватБанка" "в том или ином виде". Он также сказал, что не собирается возвращать банк в собственность, но хочет вернуть $2 млрд его капитала.

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18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету Министров о незаконности национализации "ПриватБанка". В НБУ заявили, что обжалуют это решение. Министерство финансов Украины также подаст апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда.

Порошенко сегодня заявил, что в случае победы на выборах президента Владимира Зеленского Коломойский планирует вернуть "ПриватБанк" в собственность, в этом случае Украине грозит экономический кризис.

Обновлено в 21:14 Бывший акционер "ПриватБанка" Игорь Коломойский говорил, что после выборов президента Украины надеется получить компенсацию в связи с национализацией "ПриватБанка" "в том или ином виде". Он также сказал, что не собирается возвращать банк в собственность, но хочет вернуть $2 млрд его…

Обновлено в 22:24 Министерству финансов поручили проанализировать риски и угрозы, связанные с вероятным исполнением судебного решения в отношении «Приватбанка», и просчитать вероятные убытки государства.