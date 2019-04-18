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Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 22:24
· Президент Украины · Апрель
Порошенко проведет в СНБО совещание в связи с ситуацией вокруг ПриватБанка

Порошенко проведет в СНБО совещание в связи с ситуацией вокруг ПриватБанка (6 новостей)

«Президент Украины Петр Порошенко в 21:00 четверга прове‏дет совещание в Совете национальной безопасности и обороны в связи с ситуацией вокруг…»

18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Президент Украины Петр Порошенко хочет обсудить с членами СНБО возникшие "риски и угрозы".18 апреля в Киеве состоится совещание Совета национальной безопасности и обороны в связи с ситуацией, возникшей после судебного решения о незаконности национализации "ПриватБанка". О созыве СНБО в своем Facebook написал президент Украины Петр Порошенко.

"Созвал совещание в СНБО относительно рисков и угроз в связи с ситуацией, сложившейся с "ПриватБанком". Начало в 21.00", говорится в сообщении президента.

"ПриватБанк" крупнейший коммерческий банк в Украине был национализирован 19 декабря 2016 года.

Бывший акционер "ПриватБанка" Игорь Коломойский говорил, что после выборов президента Украины надеется получить компенсацию в связи с национализацией "ПриватБанка" "в том или ином виде". Он также сказал, что не собирается возвращать банк в собственность, но хочет вернуть $2 млрд его капитала.

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18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету Министров о незаконности национализации "ПриватБанка". В НБУ заявили, что обжалуют это решение. Министерство финансов Украины также подаст апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда.

Порошенко сегодня заявил, что в случае победы на выборах президента Владимира Зеленского Коломойский планирует вернуть "ПриватБанк" в собственность, в этом случае Украине грозит экономический кризис.

Обновлено в 21:14 Бывший акционер "ПриватБанка" Игорь Коломойский говорил, что после выборов президента Украины надеется получить компенсацию в связи с национализацией "ПриватБанка" "в том или ином виде". Он также сказал, что не собирается возвращать банк в собственность, но хочет вернуть $2 млрд его…

Обновлено в 22:24 Министерству финансов поручили проанализировать риски и угрозы, связанные с вероятным исполнением судебного решения в отношении «Приватбанка», и просчитать вероятные убытки государства.

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко проведет в СНБО совещание в связи с ситуацией вокруг ПриватБанка»
Фото Порошенко проведет в СНБО совещание в связи с ситуацией вокруг ПриватБанка
Фото Ситуация с Приватбанком: Порошенко созывает совещание СНБО
Фото Порошенко созвал на 21.00 совещание СНБО в связи с ситуацией вокруг "ПриватБанка"
Фото Порошенко проведет в СНБО совещание в связи с ситуацией вокруг ПриватБанка
Фото СНБО Украины проводит экстренное совещание в связи с ситуацией вокруг "ПриватБанка". Трансляция
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  18.04.19, 20:34 Президент Украины Петр Порошенко в 21.00 четверга прове‏дет совещание в Совете национальной безопасности и обороны в связи с ситуацией вокруг ПриватБанка.
Газета День Газета День  ·  18.04.19, 20:36 Президент Петр Порошенко заявил, что созвал совещание в СНБО из-за решения суда, который удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров о национализации Приватбанка.…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  18.04.19, 20:53 Президент Украины Петр Порошенко в 21:00 четверга прове‏дет совещание в Совете национальной безопасности и обороны в связи с ситуацией вокруг ПриватБанка.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  18.04.19, 22:24 Министерству финансов поручили проанализировать риски и угрозы, связанные с вероятным исполнением судебного решения в отношении «Приватбанка», и просчитать вероятные убытки государства.
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