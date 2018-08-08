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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 07:13
· США · Президент Украины · Пресс-служба · Госсекретарь США
Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США

Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США (6 новостей)

«Глава украинского государства поблагодарил Помпео за "Крымскую декларацию"»

Сегодня ночью президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

"Стороны поддержали подходы по дальнейшему противодействию российской агрессии и восстановлению территориальной целостности Украины, в том числе с учетом последних контактов между главами двух государств", - говорится в сообщении.

Они отметили, что политика санкций в отношении России будет сохраняться, пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины, включая Крым. Попытки российской стороны нагнетать ситуацию и в дальнейшем будут получать адекватный ответ и увеличивать цену продолжающейся агрессии.

Собеседники обсудили важность скоординированных действий в рамках продвижения инициативы размещения международных миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса, включая возвращение контроля над неконтролируемым участком границы Украины с Россией.

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Важное внимание было уделено вопросу освобождения украинских заложников и политических заключенных, содержащихся в России и на оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму, в том числе Олега Сенцова, который голодает уже 86 день.

Глава Украинского государства и Государственный секретарь США подтвердили решительную позицию Киева и Вашингтона относительно существующих вызовов в сфере безопасности в результате реализации проекта "Северный поток - 2".

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео поздравил Президента Украины Петра Порошенко с успешным началом процесса запуска Антикоррупционного суда.

Стороны также обсудили актуальные вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США, в частности в сфере безопасности и обороны, а также поддержку прогресса нашего государства на пути реформ, в том числе в рамках развития сотрудничества с МВФ.

Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают аннексию Крыма Россией и будут продолжать настаивать на восстановлении территориальной целостности Украины. 

Обновлено в 04:34 Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Во время беседы стороны поддержали подходы по дальнейшему противодействию российской агрессии и восстановлению территориальной целостности Украины. Отмечается, что подходы США по политике…

Обновлено в 07:13 Они отметили, что политика санкций в отношении России будет сохраняться, пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины, включая Крым. Попытки российской стороны нагнетать ситуацию и в дальнейшем будут получать адекватный ответ и увеличивать цену продолжающейся агрессии.

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США»
Фото Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США
Фото Порошенко и Госсекретарь США Помпео провели телефонный разговор
Фото Крым, миротворцы и требования МВФ: Порошенко провел телефонный разговор с Помпео
Фото Порошенко и Помпео провели телефонный разговор
Фото Порошенко и госсекретарь США провели телефонный разговор: о чем договорились
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РБК Украина РБК Украина  ·  08.08.18, 02:37 Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео. Об этом сегодня, 8 августа, сообщили в пресс-службе президента."Стороны поддержали подходы к…
ТСН ТСН  ·  08.08.18, 04:04 Глава украинского государства поблагодарил Помпео за "Крымскую декларацию".
Факты Факты  ·  08.08.18, 04:27 Речь шла о деоккупации, санкциях, освобождении политузников, ряде других вопросов
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  08.08.18, 04:34 Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.   Во время беседы стороны поддержали подходы по дальнейшему…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Багнет Багнет  ·  08.08.18, 07:13 Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента."Стороны поддержали подходы по дальнейшему противодействию…
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