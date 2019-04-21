Порошенко решил позвонить Зеленскому и поздравить с победой

“Никогда не сдавайся — слышу я и сейчас, когда вижу эти результаты экзит-полов. А они очевидны, и дают основания сейчас позвонить моему оппоненту и поздравить его. Сделать так, как принято в цивилизованных, демократических европейских странах”, — сказал Президент.
Он заявил также, что уже завтра, 22 апреля каждом из членов его команды необходимо будет вновь объединиться и “защищать страну”.
“Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства. Так решило большинство украинцев, и я воспринимаю это решение. Я пойду из офиса, но я не ухожу из политики ”, - отметил Порошенко.
Напоминаем, телеканал “112” провел собственный экзит-пол во втором туре выборов.