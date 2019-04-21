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Порошенко решил позвонить Зеленскому и поздравить с победой

Порошенко решил позвонить Зеленскому и поздравить с победой (7 новостей)

«Президент Украины Петр Порошенко позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с победой на выборах»

“Никогда не сдавайся — слышу я и сейчас, когда вижу эти результаты экзит-полов. А они очевидны, и дают основания сейчас позвонить моему оппоненту и поздравить его. Сделать так, как принято в цивилизованных, демократических европейских странах”, — сказал Президент.

Он заявил также, что уже завтра, 22 апреля каждом из членов его команды необходимо будет вновь объединиться и “защищать страну”.

“Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства. Так решило большинство украинцев, и я воспринимаю это решение. Я пойду из офиса, но я не ухожу из политики ”, - отметил Порошенко.

Порошенко сказал, что не считает результат Зеленского в первом туре выборов…
Порошенко сказал, что не считает результат Зеленского в первом туре выборов…

Напоминаем, телеканал “112” провел собственный экзит-пол во втором туре выборов.

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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  21.04.19, 20:29 Президент Петр Порошенко решил позвонить кандидату в Президенты Владимиру Зеленскому и поздравить его с победой. Об этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини. "Результаты exit-poll очевидны…
0564.ua 0564.ua  ·  21.04.19, 20:34 "Я должен позвонить и поздравить своего оппонента, как это делается во всем цивилизованном мире", - об это заявил Президент Украины Петр Порошенко сегодня перед своей командой в штабе. Транслирует…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  21.04.19, 20:38 Кандидат на пост президента Украины, действующий глава государства Петр Порошенко, заявляет о готовности позвонить своему оппоненту Владимиру Зеленскому и поздравить его с победой на выборах президента…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  21.04.19, 21:22 Президент Украины Петр Порошенко позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с победой на выборах
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