Порошенко решил позвонить Зеленскому и поздравить с победой (7 новостей) «Президент Украины Петр Порошенко позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с победой на выборах»

“Никогда не сдавайся — слышу я и сейчас, когда вижу эти результаты экзит-полов. А они очевидны, и дают основания сейчас позвонить моему оппоненту и поздравить его. Сделать так, как принято в цивилизованных, демократических европейских странах”, — сказал Президент.

Он заявил также, что уже завтра, 22 апреля каждом из членов его команды необходимо будет вновь объединиться и “защищать страну”.

“Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства. Так решило большинство украинцев, и я воспринимаю это решение. Я пойду из офиса, но я не ухожу из политики ”, - отметил Порошенко.

Порошенко сказал, что не считает результат Зеленского в первом туре выборов…

Напоминаем, телеканал “112” провел собственный экзит-пол во втором туре выборов.