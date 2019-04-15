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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 15:12
Порошенко считает незаконным возможный досрочный роспуск Рады

Порошенко считает незаконным возможный досрочный роспуск Рады (4 новости)

«Президент Украины Петр Порошенко считает незаконными намерения объявить досрочные выборы Верховной Рады»

Досрочный роспуск парламента приведет к длительному политическому кризису и паузе в отношениях с международными партнерами, что может повлиять на способность Украины преодолеть пиковые долговые нагрузки. Такую позицию высказал действующий президент и кандидат на должность главы государства Петр Порошенко во время мероприятия "Диалог власти и бизнеса" 15 апреля, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"Не добавляют стабильности и намеки на досрочную, и кстати абсолютно незаконную, попытку роспуска ВР, украинского парламента. В случае смены президента эти призывы уже прозвучали. Что это означает? Это означает затянувшийся политический кризис, длительную паузу в отношениях с партнерами, что поставит под вопрос нашу способность преодолеть пиковые долговые нагрузки, которые ложатся на нашу страну в этом году. Особенно в мае и сентябре", - сказал Порошенко.

Обновлено в 15:12 Президент Украины Петр Порошенко считает незаконными намерения объявить досрочные выборы Верховной Рады

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РБК Украина РБК Украина  ·  15.04.19, 12:35 Действующий президент Украины и кандидат в президента на выборах 2019 Петр Порошенко считает незаконным возможный досрочный роспуск парламента. Об этом он заявил во время встречи с представителями бизнеса.По…
Фокус Фокус  ·  15.04.19, 13:39 Роспуск Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов в Украине приведет к политическому кризису. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время встречи с представителями бизнеса. "Не…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  15.04.19, 15:12 Президент Украины Петр Порошенко считает незаконными намерения объявить досрочные выборы Верховной Рады
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