Порошенко считает незаконным возможный досрочный роспуск Рады

Досрочный роспуск парламента приведет к длительному политическому кризису и паузе в отношениях с международными партнерами, что может повлиять на способность Украины преодолеть пиковые долговые нагрузки. Такую позицию высказал действующий президент и кандидат на должность главы государства Петр Порошенко во время мероприятия "Диалог власти и бизнеса" 15 апреля, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"Не добавляют стабильности и намеки на досрочную, и кстати абсолютно незаконную, попытку роспуска ВР, украинского парламента. В случае смены президента эти призывы уже прозвучали. Что это означает? Это означает затянувшийся политический кризис, длительную паузу в отношениях с партнерами, что поставит под вопрос нашу способность преодолеть пиковые долговые нагрузки, которые ложатся на нашу страну в этом году. Особенно в мае и сентябре", - сказал Порошенко.

Обновлено в 15:12 Президент Украины Петр Порошенко считает незаконными намерения объявить досрочные выборы Верховной Рады