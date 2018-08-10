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Порошенко: "Северный поток - 2" - это "троянский конь" Кремля против европейской энергетической и геополитической безопасности

Порошенко: "Северный поток - 2" - это "троянский конь" Кремля против европейской энергетической и геополитической безопасности (15 новостей)

«Также Порошенко назвал газопровод троянским конем Кремля»

Российский газопровод Северный поток-2 – троянский конь Кремля против европейской энергетической и, в итоге, геополитической безопасности. Об этом у себя в Facebook написал президент Петр Порошенко, призвав ЕС отказаться от совместного с РФ проекта.

"Отказ от реализации проекта в рамках Третьего энергетического пакета ЕС и сознательное невыполнение Газпромом решений Стокгольмского арбитража по делам с Украиной – это четкие и недвусмысленные сигналы относительно истинных мотивов газопровода и его потенциальных катастрофических последствий для ЕС", - подчеркнул глава государства.

Порошенко призвал Брюссель как можно скорее избавиться от "обманчивых и пагубных кремлевских чар, и твердо отстаивать собственную энергобезопасность".

Северный поток-2 - проект газопровода из РФ в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит Газпрому. РФ хочет построить две нитки газопровода (до 55 млрд куб. м газа в год). Брюссель и Берлин обещают гарантировать транзит газа через Украину даже после строительства СП-2. Российский президент Владимир Путин заявил, что проекту противостоят в Европе из-за того, что США якобы хотят сами экспортировать газ в Европу.

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ФРГ, Финляндия и Швеция уже дали разрешения на прокладку труб; против - страны Балтии, Польша, Дания, частично Молдова и, из-за океана, США.

По состоянию на апрель 2018 года еврокомпании внесли более 2 млрд евро на проект, а в мае началось строительство на наземном стыковочном пункте в немецком Лубмине. В конце июля в ФРГ стартовала укладка первых труб, в начале августа - и на Балтийском море. Разработан маршрут газопровода в обход Дании.

 США готовят санкции.

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко: "Северный поток - 2" - это "троянский конь" Кремля против европейской энергетической и геополитической безопасности»
Фото Порошенко: "Северный поток - 2" - это "троянский конь" Кремля против европейской энергетической и геополитической безопасности
Фото Порошенко предостерегает лидеров ЕС: "Северный поток-2" - это "троянский конь" Кремля
Фото Порошенко призвал Европу "избавиться от пагубных кремлевских чар"
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
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Обозреватель Обозреватель  ·  10.08.18, 10:50 Он призвал европейских партнеров избавиться от "пагубных чар"
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MIGnews MIGnews  ·  10.08.18, 11:19 Также Порошенко назвал газопровод "троянским конем" Кремля.
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