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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 18:10
· Допрос · Пресс-служба · Налог
Порошенко снова вызвали на допрос

Порошенко снова вызвали на допрос (5 новостей)

«Государственное бюро расследований снова вызывает пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос. В этот раз следователи побеседуют с экс-гарантом о…»

Пятый президент Петр Порошенко вызван на допрос в ГБР 12 августа на 9:30, сообщили LIGA.net в пресс-службе ведомства.

Порошенко допросят в рамках дела о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала Прямой.

6 августа генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Порошенко не вручено ни одного подозрения, во всех уголовных делах он проходит как свидетель.

6 августа ГБР начало проверку того, что Порошенко во время поездки на Мальдивы в 2018 году мог пересечь государственную границу по поддельным документам.

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30 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что Порошенко фигурирует в 11 уголовных производствах.

Обновлено в 17:56 Порошенко допросят в рамках дела о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала Прямой.

Обновлено в 18:10 По его словам, допрос касается уголовного производства по поводу возможного уклонения от уплаты налогов и последующей легализации доходов при покупке-продаже одного из телеканалов.

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Украинская правда Украинская правда  ·  07.08.19, 15:03 Государственное бюро расследований вызвало бывшего президента Петра Порошенко на допрос 12 августа по делу об уклонении от налогов, сообщает и.о. главы отдела по работе с общественностью и СМИ ведомства…
Главред Главред  ·  07.08.19, 15:31 Государственное бюро расследований снова вызывает пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос. В этот раз следователи побеседуют с экс-гарантом о покупке телеканала Прямой. Допрос назначен на...
Капитал Капитал  ·  07.08.19, 15:37 Государственное бюро расследований вызвало бывшего президента Петра Порошенко на допрос 12 августа по делу об уклонении от налогов, сообщает и.о. главы отдела по работе с общественностью…
УНН УНН  ·  07.08.19, 18:10 Государственное бюро расследований вызвало на допрос пятого Президента Украины Петра Порошенко на 12 августа. Об этом сообщил и.о. главы пресс-службы ГБР Максим Билоусенко в комментарии корреспонденту…
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