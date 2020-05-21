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Эспресо.TV Эспресо.TV · · Обновлено в 23:28
Порошенко: требуем от президента Зеленского четкой проукраинской позиции по "делу моряков " в Международном арбитраже

Порошенко: требуем от президента Зеленского четкой проукраинской позиции по "делу моряков " в Международном арбитраже (5 новостей)

«На днях МИД подаст меморандум с разъяснением позиции Украины в Специальный международный арбитраж»

Рік тому команда п’ятого Президента України Петра Порошенка забезпечила попереднє рішення на користь України у справі проти Росії про агресію і затримання військових кораблів та їхніх екіпажів у Керченській протоці в листопаді 2018 року. Міжнародний трибунал з морського права у Гамбурзі чітко став на сторону України, а його рішення, оприлюднене 25 травня 2019 року, заклало основу для притягнення Росії як країни-агресора до міжнародно-правової відповідальності. Але доведення справи до кінця лягає на плечі теперішньої влади

Обновлено в 21:58 Год назад команда пятого Президента Украины Петра Порошенко обеспечила предварительное решение в пользу Украины в деле против России об агрессии и задержания военных кораблей и их экипажей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Международный трибунал по морскому праву в…

Обновлено в 23:28 На днях МИД подаст меморандум с разъяснением позиции Украины в Специальный международный арбитраж.

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко: требуем от президента Зеленского четкой проукраинской позиции по "делу моряков " в Международном арбитраже»
Фото Порошенко: требуем от президента Зеленского четкой проукраинской позиции по "делу моряков " в Международном арбитраже
Фото Порошенко напомнил Зеленскому, что пора показать четкую позицию по "делу моряков" в Международном арбитраже
Фото Порошенко требует от Зеленского проукраинской позиции по "делу моряков"
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  21.05.20, 21:42 Лидер "Европейской Солидарности", народный депутат, пятый президент Украины, Петр Порошенко считает важным оглашение официальной позиции Украины в Международном трибунале в деле против России об агрессии…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  21.05.20, 21:45 Год назад команда пятого президента Украины Петра Порошенко обеспечила предварительное решение в пользу Украины в деле против России об агрессии и задержания военных кораблей и их экипажей в Керченском…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  21.05.20, 21:58 Год назад команда пятого Президента Украины Петра Порошенко обеспечила предварительное решение в пользу Украины в деле против России об агрессии и задержания военных кораблей и их экипажей в Керченском…
Телеграф Телеграф  ·  21.05.20, 23:28 На днях МИД подаст меморандум с разъяснением позиции Украины в Специальный международный арбитраж.
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