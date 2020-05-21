Порошенко: требуем от президента Зеленского четкой проукраинской позиции по "делу моряков " в Международном арбитраже

Рік тому команда п’ятого Президента України Петра Порошенка забезпечила попереднє рішення на користь України у справі проти Росії про агресію і затримання військових кораблів та їхніх екіпажів у Керченській протоці в листопаді 2018 року. Міжнародний трибунал з морського права у Гамбурзі чітко став на сторону України, а його рішення, оприлюднене 25 травня 2019 року, заклало основу для притягнення Росії як країни-агресора до міжнародно-правової відповідальності. Але доведення справи до кінця лягає на плечі теперішньої влади

Обновлено в 21:58 Год назад команда пятого Президента Украины Петра Порошенко обеспечила предварительное решение в пользу Украины в деле против России об агрессии и задержания военных кораблей и их экипажей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Международный трибунал по морскому праву в…

Обновлено в 23:28 На днях МИД подаст меморандум с разъяснением позиции Украины в Специальный международный арбитраж.