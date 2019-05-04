Порошенко: Украинский паспорт значительно опережает российский

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Паспорт Украины опережает российский по возможностям путешествовать по миру. Об этом в субботу, 4 мая, написал в Facebook президент Петр Порошенко.

В качестве примера он привел данные мирового рейтинга Passport Index 2019. Правда, президент немного ошибся, написав, что украинский паспорт предоставляет свободный въезд в 133 государства мира.

"Горжусь, что мы укрепили статус украинского гражданства", – резюмировал глава государства.

Отметим, согласно названному рейтингу, Украина поднялась на 25 место в мировом рейтинге влиятельности паспортов. Украинцы могут посетить без визы 132 страны: 91 без визы вообще и 41 - с визой по прибытию в страну. В то же время виза потребуется украинским гражданам для поездки в 66 стран.

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Россия в этом рейтинге находится на 37 месте. Граждане РФ могут без виз посещать 117 стран.

Рейтинг Passport Index оценивает паспорта 193 стран, входящих в состав ООН и официальные документы шести территорий: Ватикана, Косово, Гонконга, Палестинской автономии, Тайваня и Макао.

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Обновлено в 14:16 Украинские паспорта опередили российские по возможности путешествовать

Обновлено в 15:00 Украинский паспорт занял 23 место в мировом рейтинге Passport Index 2019, который оценивает паспорта по возможности с помощью них путешествовать по миру, - сообщает ZN