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Порошенко уволил главу Нацсовета по телевидению (5 новостей) «Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и…»

Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 4 мая, уволил председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №186/2019.

Так, президент издал указ, согласно которому уволил Артеменко с должности председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

"Согласно пункта 13 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: уволить Артеменко Юрия Анатольевича с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в указе.