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Порошенко уволил главу Нацсовета по телевидению

Порошенко уволил главу Нацсовета по телевидению (5 новостей)

«Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и…»

Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 4 мая, уволил председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №186/2019.

Так, президент издал указ, согласно которому уволил Артеменко с должности председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

"Согласно пункта 13 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: уволить Артеменко Юрия Анатольевича с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в указе.

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко уволил главу Нацсовета по телевидению»
Фото Порошенко уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по теле- и радиовещанию - указ
Фото Порошенко уволил председателя Нацсовета
Фото Порошенко уволил главу Нацсовета по телевидению
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.05.19, 13:28 Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.05.19, 13:29 Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Голос.UA Голос.UA  ·  04.05.19, 14:07 Президент Петр Порошенко в субботу, 4 мая, удовлетворил заявление на увольнение председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко. Соответствующий указ опубликован на сайте…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  04.05.19, 15:28 Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
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