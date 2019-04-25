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Порошенко уволил посла Украины в Молдове

Порошенко уволил посла Украины в Молдове (5 новостей)

«Порошенко уволил с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдова Ивана Гнатишина. Об этом говорится в указе №168…»

О причинах увольнения Гнатишина с должности не сообщается Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении с должности посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина. Об этом говорится на сайте Администрации президента. Указ под номером 168/2019 был подписан 25 апреля 2019 года. О причинах увольнения Гнатишина с должности не сообщается. "Уволить Гнатишина Ивана Николаевича от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдова", - говорится в тексте указа. Как сообщали "Комментарии", президент уволил скандального Семочко из Службы внешней разведки.

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко уволил посла Украины в Молдове»
Фото Порошенко уволил посла Украины в Молдове
Фото Порошенко уволил посла Украины в Молдове
Фото Порошенко уволил посла Украины в Молдове
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РБК Украина РБК Украина  ·  25.04.19, 19:57 Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении с должности посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Администрацию президента. Данный указ был подписан…
Капитал Капитал  ·  25.04.19, 19:59 Президент Украины Петр Порошенко своем указом освободил с должности посла в Молдове Ивана Гнатишина. «Освободить Гнатишина Ивана Николаевича от должности чрезвычайного и полномочного…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.04.19, 20:21 Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении с должности посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина. Об этом сообщает Администрация главы государства. Указ под номером 168/2019 был подписан 25 апреля…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  25.04.19, 21:11 Порошенко уволил с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдова Ивана Гнатишина. Об этом говорится в указе №168 от 25 апреля, передают Українські Новини. Причины увольнения…
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