Порошенко уволил посла Украины в Молдове (5 новостей) «Порошенко уволил с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдова Ивана Гнатишина. Об этом говорится в указе №168…»

О причинах увольнения Гнатишина с должности не сообщается Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении с должности посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина. Об этом говорится на сайте Администрации президента. Указ под номером 168/2019 был подписан 25 апреля 2019 года. О причинах увольнения Гнатишина с должности не сообщается. "Уволить Гнатишина Ивана Николаевича от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдова", - говорится в тексте указа. Как сообщали "Комментарии", президент уволил скандального Семочко из Службы внешней разведки.