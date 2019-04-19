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УНН УНН · · Обновлено в 23:32
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Порошенко в 22:10 проведет телефонный разговор с госсекретарем США Помпео

Порошенко в 22:10 проведет телефонный разговор с госсекретарем США Помпео (5 новостей)

«Президент Украины Петр Порошенко проинформировал, что на 22.10 пятницы у него запланирован телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео»

Президент США Дональд Трамп пообщался по телефону с командующим "Ливийской национальной армии" (LNA) генералом Халифой Хафтаром, который ведет наступление на силы правительства национального единства страны, находится в Триполи. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщил Белый дом, отметив, что разговор состоялся еще 15 апреля, передает УНН со ссылкой на DW.

Администрация президента США сообщила, что Трамп признал важную роль Хафтара в борьбе с терроризмом и ограждении нефтяных месторождений Ливии. Собеседники также обсудили переход страны к стабильной и демократической политической системы.

Обозреватели считают, что переговоры Трампа с Хафтаром следует рассматривать как поддержку Вашингтоном его армии. Как отметил эксперт Института международных отношений "Клингендаль" в Гааге жалел Харчауи, этот телефонный звонок создает условия, следствием которых может стать военное вмешательство иностранных государств, например Египта, в Ливии, передает агентство Reuters. Причиной звонка Трампа могло то он будет то, что армия Хафтара оказалась менее мощной, чем тот заявлял сам.

Сейчас в Ливии действует два правительства: признанное международным сообществом правительство национального согласия премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, который действует на востоке страны совместно с выбранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией. 4 апреля ее командующий фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.

Правительство Ливии заявили об освобождении аэропорта Триполи
Правительство Ливии заявили об освобождении аэропорта Триполи

В свою очередь, Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему военным подразделениям быть готовыми к обороне.

Ливия страдает от насилия, политической нестабильности и борьбы за власть с тех пор, как в 2011 году был свергнут и убит многолетний правитель Муамар Каддафи.

Ранее УНН сообщал, что по меньшей мере 147 человек погибли, 614 получили ранения во время боевых действий в Ливии. В частности, ранее армия Хафтара обвинила правительство Ливии в ударах по жилым домам.

Обновлено в 22:37 Администрация президента США сообщила, что Трамп признал важную роль Хафтара в борьбе с терроризмом и ограждении нефтяных месторождений Ливии. Собеседники также обсудили переход страны к стабильной и демократической политической системы.

Обновлено в 23:32 В пресс-службе отметили, что собеседники обсудили угрозы ренационализации "ПриватБанка" и необходимость сохранения макрофинансовой стабильности Украины. 

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко в 22:10 проведет телефонный разговор с госсекретарем США Помпео»
Фото Порошенко сообщил, что в 22.10 у него запланирован телефонный разговор с госсекретарем США
Фото Порошенко в 22:10 проведет телефонный разговор с госсекретарем США Помпео
Фото Порошенко и Помпео в телефонном разговоре обсудили угрозы ренационализации "ПриватБанка"
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  19.04.19, 21:18 Президент Украины Петр Порошенко проинформировал, что на 22.10 пятницы у него запланирован телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео.
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.04.19, 22:03 Президент Украины Петр Порошенко проинформировал, что на вечером в пятницу у него запланирован телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео.
Канал 112 Канал 112  ·  19.04.19, 23:32 Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 19 апреля, провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Майклом Помпео, передает пресс-служба главы государства.  Сообщается, что Помпео поздравил…
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