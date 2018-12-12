Порошенко в ходе визита в Брюссель 12-13 декабря встретится с Туском, Меркель и Столтенбергом

Президент Украины Петр Порошенко 12-13 декабря 2018 года будет находиться в Брюсселе (Бельгия). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.
"12-13 декабря президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Брюссель в рамках заседания Европейского Совета", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что Порошенко проведет ряд встреч с руководством ЕС и НАТО с целью обеспечения единства ЕС в вопросе реагирования на акт агрессии России против Украины в Азовском море и Керченском проливе, а также продолжения экономических и секторальных санкций ЕС в связи с российской агрессией на Донбассе.
Кроме того, запланированы встречи Порошенко с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими европейскими лидерами.
Обновлено в 20:41 Президент Петр Порошенко отбыл с рабочим визитом в Брюссель, где состоятся чрезвычайно важные решения для Украины.
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