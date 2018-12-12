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Политика
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 22:33
· Пресс-служба
Порошенко в ходе визита в Брюссель 12-13 декабря встретится с Туском, Меркель и Столтенбергом

Порошенко в ходе визита в Брюссель 12-13 декабря встретится с Туском, Меркель и Столтенбергом (5 новостей)

«Он приветствовал принятие Европарламентом доклада о выполнении Соглашения об ассоциации Украина-ЕС»

Президент Украины Петр Порошенко 12-13 декабря 2018 года будет находиться в Брюсселе (Бельгия). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

"12-13 декабря президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Брюссель в рамках заседания Европейского Совета", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Порошенко проведет ряд встреч с руководством ЕС и НАТО с целью обеспечения единства ЕС в вопросе реагирования на акт агрессии России против Украины в Азовском море и Керченском проливе, а также продолжения экономических и секторальных санкций ЕС в связи с российской агрессией на Донбассе.

Кроме того, запланированы встречи Порошенко с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими европейскими лидерами.

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Обновлено в 20:41 Президент Петр Порошенко отбыл с рабочим визитом в Брюссель, где состоятся чрезвычайно важные решения для Украины.

Обновлено в 22:33 Он приветствовал принятие Европарламентом доклада о выполнении Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко в ходе визита в Брюссель 12-13 декабря встретится с Туском, Меркель и Столтенбергом»
Фото Порошенко в ходе визита в Брюссель 12-13 декабря встретится с Туском, Меркель и Столтенбергом
Фото Порошенко в Брюсселе обсудит агрессию РФ в Керченском проливе
Фото Порошенко встретится в Брюсселе с Туском, Столтенбергом и Меркель
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  12.12.18, 18:00 Президент Украины Петр Порошенко 12-13 декабря совершит рабочий визит в Брюссель в рамках заседания Европейского Совета, где проведет ряд встреч с руководством ЕС и НАТО.
Голос.UA Голос.UA  ·  12.12.18, 19:08 Президент Украины Петр Порошенко 12-13 декабря совершит рабочий визит в Брюссель в рамках заседания Европейского Совета. Он проведет ряд встреч с руководством ЕС и НАТО. Об этом в среду, 12 декабря, сообщает пресс-служба Президента…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  12.12.18, 20:41 Президент Петр Порошенко отбыл с рабочим визитом в Брюссель, где состоятся чрезвычайно важные решения для Украины.
Обозреватель Обозреватель  ·  12.12.18, 22:33 Он приветствовал принятие Европарламентом доклада о выполнении Соглашения об ассоциации Украина-ЕС
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