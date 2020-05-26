Порошенко вместо допроса в ГБР пришел на выставку картин: видео (5 новостей) «Адвокат уже сообщил, что Порошенко не пришел на допрос, потому что не было повестки»

Государственное бюро расследований вызвало пятого президента Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля. Дело касается перемещения через границу 43 картин всемирно известных художников. Впрочем, вместо допроса Порошенко пошел открывать выставку в музее Ивана Гончара.

О том, что Петр Порошенко не пошел на вызов, он сам рассказал журналистам. Соответствующее видео опубликовано в его фейсбуке.

Сегодня, 26 мая, в 11 часов, я посмотрел "видосик" от ГБР о расследовании тайного вывоза 43 работ выдающихся художников, которые связаны с Украиной. Хочу сказать, что сейчас открывается очень важная выставка – именно в 11 часов, – сказал нардеп.

В то же время прокомментировал вызов и адвокат Порошенко Игорь Головань. "Европейская солидарность" распространила блог, в котором юрист отмечает, что "видосик" от Госбюро – не вызов на допрос.

"Попытки допросить Петра Порошенко как свидетеля в производстве, направленном против него, являются грубым нарушением конституционного принципа верховенства права. Де-юре Порошенко – свидетель, а де-факто его уже публично объявили обвиняемым", – заявил Головань.

Тем временем в Государственном бюро расследований и действительно ждали пятого президента. Неизвестно как внутри, но на улице его ожидали правоохранители и с десяток телекамер.

Журналисты собрались под ГБР, где должен был состояться допрос Порошенко / фото "Страны"

Дело о вывозе картин и "видосике" ГБР

Дело касается вывоза контрабандой из Украины 43 картин всемирно известных художников, преимущественно украинских и российских:

Ивана Айвазовского;

Василия Сурикова;

Илья Репина;

Илья Глазунова;

Александр Бенуа;

Джордано Луки.

Порошенко не обвиняют в том, что именно он вывозил картины. Впрочем, по данным СМИ, эти картины якобы хранятся на вилле Петра Порошенко в Испании.

Относительно "видосиков" – здесь пятый президент и его адвокат высмеивают необычный способ вызова на допрос от ГБР. Для этого в Бюро записали целое видео и даже наложили на него эпическую музыку.

"Видосик" ГБР о вызове Порошенко на допрос: смотрите видео